Zánět srdeční svaloviny po třetí dávce vakcíny Pfizeru je velmi vzácný

Izrael začal v červenci podávat posilující dávku vakcíny rizikovým skupinám a ke konci srpna očkování třetí dávkou zpřístupnil lidem starším 12 let, kteří byli očkováni druhou dávkou před nejméně pěti měsíci.

Izrael spustil vakcinační kampaň v prosinci. Vzhledem k tomuto relativně brzkému startu patřil k prvním zemím, které hlásily, že účinnost vakcíny postupem času klesá. Země proto začala brzy očkovat třetí dávkou, což hodnotí jako bezpečné i účinné.

Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek večer zveřejnilo data, podle nichž zaznamenalo devět případů myokarditidy u čtyř věkových skupin složených z více než 1,5 milionu lidí, kteří dostali posilovací dávku. Ve všech případech zánětu srdečního svalu šlo o muže; třem bylo mezi 16 a 29 lety a šest bylo ve věkové skupině 30 až 59 let. Osm dalších možných případů stále čeká na posouzení. Většina z případů myokarditidy přitom byla mírná, uvedlo ministerstvo.

Třetí dávku vakcíny proti covidu-19 obdrželo zhruba 3,2 milionu z více než devíti milionů Izraelců. Vážné vedlejší účinky do 30 dní od podání třetí dávky hlásilo 25 z nich, šlo mimo jiné o myokarditidu, ačkoli u mnoha z nich ještě nebyla zjištěna příčinná souvislost.

Izrael doufá, že očkování třetí dávkou zabrání dalšímu masivnímu šíření varianty delta a umožní ponechat ekonomiku otevřenou.

Izraelská vláda obnovila povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách poté, co se v zemi v červnu začala rozšiřovat mutace delta. Izraelci na vstup do většiny volnočasových zařízení potřebují takzvaný zelený pas, který potvrzuje, že byli plně naočkováni, včetně třetí dávky, nebo se z covidu-19 zotavili. Učitelé musejí být před vstupem do škol očkováni nebo testováni.

V poslední době počet covidových pacientů ve vážném stavu v Izraeli klesá. Zároveň se snižuje počet nově potvrzených infekcí, kterých nyní denně přibývá kolem 4000, zatímco před měsícem to bylo zhruba 8000. Experti se však obávají, že zemi čeká další prudký nárůst vzhledem k nástupu dětí do škol po židovských svátcích. Vyzvali proto vládu, aby se nespoléhala pouze na třetí dávky vakcíny, ale omezila také povolený maximální počet návštěvníků hromadných akcí.