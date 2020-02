Země má zřejmě druhý "přirozený" měsíc, ale je mini a jen na čas

"Nový měsíc" má podle expertů průměr 1,9 až 3,5 metru, a je tedy velký asi jako osobní auto. Zemi obletí jednou za 47 dní po oválné dráze, na níž se většinou pohybuje daleko za orbitou Měsíce. Tato dráha je přitom nestabilní, takže těleso s označením 2020 CD3 nakonec Zemi opustí. Podle některých vědců možná už v dubnu, jiní si ale tak brzkým rozloučením jistí nejsou.

Zjištění nového objektu u Země oznámil jeden z dvojice objevitelů Kacper Wierzchos ve středu na twitteru.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl