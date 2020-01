Změny klimatu nejvíce ovlivní Bangkok či Amsterodam. Ohrožena je i Praha, vyplývá ze studie

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Změny klimatu do roku 2050 nejvíce ovlivní thajský Bangkok, vietnamské Ho Či Minovo Město či nizozemskou metropoli Amsterodam. Vyplývá to ze studie, kterou dnes zveřejnila berlínská organizace Nestpick. Mezi 85 zkoumanými městy byla i Praha, která se umístila na 50. příčce, do budoucna se bude potýkat převážně s více horkými léty.