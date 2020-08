Zpěváci mohou zpět na pódia? Když budou zpívat potichu, riziko nákazy sníží, tvrdí studie.

Společné zpívání v uzavřeném prostoru se ukázalo jako vysoce rizikové, když při zkoušce pěveckého sboru v americkém státě Washington dne 10. března došlo po necelých třech hodinách od jediného člověka k nákaze 52 členů sboru a do tří týdnů dva zemřeli. Ukázalo se, že virové kapénky se kvůli hlasitému zpívání dostávají do širokého okolí a jsou vysoce nakažlivé. V České republice na Frýdecko-Místecku podle hygieniků se začátkem srpna nakazilo 23 členů pěveckého sboru a ti následně nakazili své příbuzné.

Britská studie tvrdí, že zpívat můžeme, ale pouze potichu. Vědci požádali 25 profesionálních zpěváků, aby nejen zpívali, ale také mluvili a kašlali do speciálně vytvořených trychtýřů, které zachytávaly nejen velké kapénky, ale také aerosol. Výsledky studie ukázaly, že pokud zpěváci snížili hlasitost zpěvu, vyprodukovali přibližně stejné množství aerosolu jako při běžném mluvení. „Ať už jde o zpívání nebo mluvení je to především o hlasitosti,“ řekl autor výzkumu Jonathan Reid, který dodal, že snížením intenzity zpěvu se podle zjištěných výsledků opravdu snižuje i riziko přenosu covid-19.

Spoluautor studie Declan Costello poznamenal, že hlasitost je jedním z hlavních faktorů rizika přenosu, ale také hraje roli prostor a vzduchotechnika. Podle Guardian to znamená, že hudební produkce v katedrále by mohla znamenat menší riziko přenosu než křik v přeplněné hospodě, a to i když by se mohlo zdát, že lidé mluví nebo zpívají stejnou hlasitostí.

„Je to pěkná studie, ale neukazuje přesnou dynamiku nákazy celého sboru a potřebujeme další výzkum, aby bylo možné skutečně posoudit riziko tak velkého objemu synchronizovaného zpívání,“ míní virolog a odborník na respirační onemocnění Julian Tang, který se výzkumu nezúčastnil. Výzkum nezkoumal, kolik viru je obsaženo v aerosolu a ani skutečné riziko přenosu pomocí aerosolu produkovaného zpěváky. Výzkum byl zohledněn při vydávání nových pokynů ve Velké Británii 15. srpna s podporou ministerstva pro digitální, kulturní, mediální a sportovní činnost.

„Vím, že zpěv je pro mnoho lidí vášní a zábavou a jsem si jistý, že mnoho z nich se ke mně připojí, aby přivítali výsledky této důležité studie. Nyní jsme na základě spolupráce s odborníky v oblasti veřejného zdraví aktualizovali naše pokyny, aby se lidé mohli bezpečně vrátit k této vášni,“ uvedl britský ministr kultury Oliver Dowden.