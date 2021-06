Dožijeme se 120 let? Vědci chtějí lidem prodloužit život, u myší se to podařilo

Pokus spočíval v posílení proteinu sirtuinu označeného jako SIRT6, jehož v organismu s věkem ubývá. Do výzkumu bylo zařazeno 250 myší.

"Je to významná změna v délce života; když si představíte odpovídající nárůst u člověka, vyjde vám, že by mohl žít do 120 let. Změny, které jsme vyvolali u myší, by se mohly přenést na člověka, a pokud se to podaří, bylo by to strhující," řekl profesor Chaim Cohen z Bar Ilanovy univerzity. Jeho laboratoř nyní pracuje na preparátech, jež by mohly bezpečně posílit protein SIRT6 u lidí.

Je známé, že hladina tohoto proteinu s věkem klesá a že stimulace jeho tvorby by byla prospěšná, napsal server The Times of Israel. Cohen byl podle něj v roce 2012 první vědec, který se začal zabývat zvýšením hladiny této látky u zvířat a prodlužováním délky jejich života. Tehdejší výzkum prodloužil život myších samců o 15 procent, avšak neměl tentýž účinek na samičky.

Nejnovější experiment, v němž Cohen spolupracoval se zahraničními vědci včetně Rafaela de Caba z NIH, prodloužil život oběma pohlavím. U samců ale stále víc - ve srovnání s kontrolní skupinou se délka jejich dožití prodloužila o 30 procent, u samic o 15 procent.

Posuzovalo se také, do jaké míry si myši byly schopné zachovat znaky běžné u mladších jedinců. S věkem u myší slábne schopnost energetické obnovy už po krátkém půstu. Myši, jež dostaly SIRT6, ale dokázaly využít své energetické zdroje z tukových zásob snadno. Měly také nižší hladinu cholesterolu, trpěly v menší míře rakovinou a běhaly rychleji než ty z kontrolní skupiny.

"Tento objev dokazuje, že SIRT6 ovlivňuje zdravé stárnutí a že podpořením jeho aktivity můžeme tento proces zpomalit," řekl Cohen. Přiznal však zároveň, že zatím neexistuje prostředek, jak mechanismus použít u člověka.

U myší lze hladinu SIRT6 zvýšit genetickou modifikací, v případě lidí je potřeba vyrobit náležité léky. Cohenova laboratoř na nich pracuje a vědci doufají, že se výsledek dostaví za dva tři roky.