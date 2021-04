Věřitelé přivítali odmítnutí místní příslušnosti exekutorů

Dlouholeté bezvýsledné exekuce se podle novely zřejmě budou zastavovat. Částečně se omezí zabavování movitých věcí. V novele, jejíž části míří po poslaneckých úpravách i na řešení některých dluhů z minulosti, to dnes schválila Sněmovna. Snahy o zavedení krajské místní příslušnosti exekutorů dolní komora opět odmítla.

"Novela obsahuje řadu chyb, které v praxi přinesou mnoho problémů. Nyní se připravíme na jednání v Senátu, který do toho ještě může zasáhnout. Nicméně stále platí naše přesvědčení, že nejlepším řešením, by bylo vytvoření zbrusu nového moderního exekučního řádu," řekla ČTK mluvčí Exekutorské komory Lenka Desatová.

"Pro věřitele je nepochybně dobrou zprávou, že zákonodárci nakonec nepodpořili žádnou z variant exekutorské teritoriality, která by zásadně zkomplikovala a snížila vymahatelnost práva," uvedl prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk. Zásadně nesouhlasí s návrhem na omezení mobiliárních exekucí. S ohledem na opakované zvyšování nezabavitelných částek, omezení dražeb nemovitostí a další nedávné úpravy je podle něj právě tento způsob výkonu exekuce mnohdy jedinou šancí, jak se věřitel může dobrat svých peněz.

Naopak iniciativa Rekonstrukce státu považuje odmítnutí zavedení teritoriality exekutorů, která mohla ukončit "kšeftování" s dluhy, za promarněnou příležitost. Věří ale, že teritorialitu se podaří vrátit do hry v Senátu. "Poslanci slibovali, že dnes vyřeší dopady predátorských let z minulosti, ale nakonec nevyřešili ani minulost, ani budoucnost. Některé dílčí změny se dnes sice podařilo prosadit, ale zásadní reforma exekučního systému se bez teritoriality nekoná," míní vedoucí Rekonstrukce státu Josef Karlický.

Přestože poslanci schválili některé pozitivní změny, promarnili příležitost na ukončení lukrativního byznysu s exekucemi, který tak může zatím nerušeně pokračovat dá, doplnil Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení. Nepodařilo se podle něj ani efektivně vyřešit historickou zátěž v podobě milionů nevymahatelných exekucí.

"Ve třetím čtení byly přijaty pozitivní změny jako humanizace mobiliárních exekucí, splácení exekucí nejdříve na jistinu, tzv. milostivé léto pouze veřejnoprávních dluhů, open data o exekucích nebo snížení penále u zdravotního a sociálního pojištění," řekl Hábl. Dlužníci podle něj splácí často jen úroky, pokuty a náklady. Splátky dlužníka touto změnou půjdou přednostně na jistinu. Díky tzv. polidštění mobiliárních exekucí už nebude možné vytvářet psychologický nátlak na dlužníka při zabavování majetku a nastaví se systém pravidelných regulovaných měsíčních splátek, poznamenal.

Předloha zavede po sněmovních úpravách šestiletou lhůtu, po jejímž uplynutí by exekutor bezvýslednou exekuci při splnění určitých podmínek zastavil. Bezvýsledná exekuce by mohla trvat nejdéle 12 let. Sněmovna schválila také omezení mobiliárních exekucí důchodců, tělesně postižených lidí a u dluhů z dětství. Dlužník by mohl odvrátit prodej movitých věcí také v případě, že bude nad rámec zákonných srážek z příjmů dobrovolně hradit aspoň 1500 korun.