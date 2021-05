Většina Japonců je pro zrušení OH, epidemie není pod kontrolou

Téměř 60 procent Japonců se v posledním průzkumu vyjádřilo pro zrušení olympijských her v Tokiu. Koronavirová epidemie v Japonsku totiž stále není pod kontrolou. V metropoli byl do konce května prodloužen nouzový stav. Mezinárodní olympijský výbor a pořadatelé nadále intenzivně připravují režim, ve kterém by se mohla olympiáda uskutečnit bezpečně. Premiér Jošihide Suga konání olympijských her podporuje, ale poslancům řekl, že nikdy olympiádu nenadřazoval zdraví.