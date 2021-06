Většina velkých center očkování po létě skončí

Vyplývá to z vyjádření zástupců krajů a krajských očkovacích koordinátorů, které ČTK oslovila. Kraje také čekají na vyjádření ministerstva zdravotnictví, jak dál si očkovací strategii představuje. Proti novému koronaviru se v Česku očkuje od loňského 27. prosince. Od té doby zdravotníci aplikovali zhruba 5,4 milionu dávek, ukončené očkování má asi 1,5 milionu lidí.

"Úplně definitivní není nic, protože stát by měl říct, jakým způsobem si to všechno představuje, jakým způsobem chce potom zajistit případné přeočkování, to zatím vůbec nevíme," řekl ČTK náměstek hejtmana pro zdravotnictví na Vysočině Vladimír Novotný (ČSSD). Krajský plán počítá s tím, že velkokapacitní centrum v Jihlavě by mohlo fungovat až do konce roku. "Byla by to taková záloha, že bychom alespoň jedno velké očkovací centrum měli, pokud stát nebude schopen říct nějakou koncepci," řekl Novotný. Jinak většina velkých očkovacích center na Vysočině skončí.

V Praze přestane po prázdninách fungovat jak Národní očkovací centrum v O2 universum, tak magistrátem provozované centrum na Vyšehradě a nabízet očkování pro veřejnost zřejmě přestanou i minimálně některé větší nemocnice stejně, jako to před nedávnem udělali v Motole. Poptávku by měla zajistit menší centra, z nichž některá jsou nyní uzavřená a znovu se otevřou, a praktičtí lékaři, řekl ČTK pražský očkovací koordinátor Martin Ježek. U praktických lékařů je podle něj potřeba zajistit, aby jim byla dodávána i vakcína Pfizer/BioNTech, protože například o AstraZeneku nemají příliš zájem.

Ve stejném režimu jako nyní budou fungovat v letních měsících zřejmě i očkovací centra v Libereckém kraji. "My jsme o prázdninách schopni zachovat stávající rozsah, znamená to, že očkování minimálně do začátku září poběží ve stejné míře jako dosud, pakliže budou očkovací látky a zájem lidí," uvedl krajský koordinátor očkování a radní pro zdravotnictví Vladimír Richter (ODS). Co bude dál, záleží podle něj i na tom, jaká bude vládní strategie.

Podle počtu zájemců o očkování proti koronaviru bude reagovat také Jihočeský kraj, minimálně do léta provoz velkokapacitních očkovacích center hodlá zachovat. Přesný termín jejich zavření kraj zatím nestanovil. Problém s pronájmy prostor, v nichž velkokapacitní centra dočasně sídlí, podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) není. "Myslím si, že v současnosti nikdo nedokáže říct, kdy se skutečně očkovací centra zavřou. Odhadujeme, že to může být v srpnu nebo v září. Ale záleží na počtu vakcín, které budeme mít k dispozici, protože od toho se odvíjí rychlost očkování. Dalším otazníkem jsou termíny pro druhá očkování, které v tom také mohou hrát roli," uvedl hejtman.

V Karlovarském kraji by na podzim měl pokračovat provoz tří velkokapacitních míst v Karlových Varech, Sokolově a Chebu, jestli budou fungovat i menší centra, se bude upřesňovat, řekl ČTK karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN). "To, co bude od září, tak stále čekáme na metodiku, která se tvoří na ministerstvu zdravotnictví, a na základě ní pak budeme plánovat podzimní měsíce," řekl Kulhánek. Fungovat by měla hlavně velkokapacitní centra, aby mohli zdravotníci aplikovat lidem případné třetí dávky vakcíny proti covidu-19. "Zároveň běží dohoda s praktickými lékaři pro děti a dorost, aby mohli očkovat věkovou skupinu mezi 12 a 16 lety, ne ve svých ordinacích, ale v očkovacích centrech," doplnil hejtman.

Pravděpodobně do září budou fungovat také velkokapacitní centra v Moravskoslezském kraji. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) očekává, že do poloviny srpna by mohlo být v regionu naočkováno 70 procent obyvatel. "My bychom chtěli už od září tyto prostory, které nyní slouží jiným účelům, vrátit zase zpátky. Takže předpokládáme změnu strategie. Bude spočívat v tom, že budeme v podstatě očkovat především v našich nemocnicích," uvedl Vondrák. Naproti tomu očkovací centrum na brněnském výstavišti bude fungovat tak dlouho, dokud bude potřeba, a to i při obnovení činnosti veletrhů. "Veletrhy jsou schopné i při obnovené činnosti fungovat bez pavilonu G2. Otázkou budou pouze případné požadavky ze strany státu na souběžný provoz veletrhů a očkování v jednom areálu," podotkla brněnská primátorka Markéta Vaňková.