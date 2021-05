Většině škol zatím antigenní testy na koronavirus pro žáky nechybí

Dostatek testů na koronavirus mají třeba českobudějovické základní školy, i když některé si je musí kupovat samy. "Jsme takto dohodnuti pro případ, že by někde testy docházely. Samozřejmě že náklady jim uhradíme a proplácení testů slibovalo i ministerstvo zdravotnictví," řekl ČTK náměstek českobudějovického primátora Viktor Vojtko (STAN). V Jihočeském kraji zatím chodí do základních škol jen žáci na prvních stupních, tak jako v dalších šesti krajích.

Také školy zřizované městem Hradec Králové testy mají. "Navíc má město železnou rezervu. Kdyby náhodou některým školám testy došly, tak je schopno vypomoci a případně i další testy objednat," uvedl primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Na Vysočině mají oslovené školy zásobu antigenních testů přibližně na dva týdny. Zasílání požadavků na počty testů už po nich ministerstvo nepožaduje, zásobu vyhodnocuje podle předchozích požadavků, dodávek a vykázané spotřeby. "Máme zhruba 500 testů, takže kdyby šly do školy děti, které už chodí, plus druhý stupeň, tak nám to zhruba na dva týdny vystačí," řekla ČTK Bohumila Počtová, zástupkyně ředitele ZŠ Komenského ve Žďáru nad Sázavou. Pokud by testy došly, musela by se podle ní škola obrátit na zřizovatele. Vlastním nákupem by zřejmě dokázala škola pokrýt jen malou část potřeby.

Problémy zatím nejsou ani v Olomouckém kraji. "Testů máme zatím dostatek, žádný z ředitelů problém nehlásí. Do pondělí 10. května budou ředitelé posílat zpětnou vazbu. V případě, že testy pochybí, tak se ředitelé obrací přímo na Národní pedagogický institut," řekl dnes ČTK náměstek primátora Přerova Petr Kouba (ODS). "Školy antigenní testy dostaly od státu na určité období, obvykle na 14 dní předem. Testy jim však brzy dojdou, protože nedostaly od státu testy na další období," podotkla mluvčí šumperské radnice Soňa Singerová.

S nedostatkem testů se potýkala ZŠ J. A. Komenského v Kyjově na Hodonínsku. „Mysleli si, že když dají místo dvou testů za týden jen jeden, tak to zachrání, ale nezachránili. Sám jsem přes Národní pedagogický institut zajistil 740 chybějících testů, takže máme zajištěný příští týden a pondělí 17. května,“ řekl ČTK ředitel školy Radek Klech. Škola má 759 žáků. Naopak dostatek testů má Základní škola Hutník ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku uvedl ředitel školy Radek Maršálek.

Informace o nedostatku testů přišla ve středu z Liberce, kde školy nemají dostatek testovacích sad pro žáky na příští týden. Potřeba jich je zhruba 6000, chybí skoro polovina, informoval novináře náměstek primátora pro školství Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj).

Od pondělí 10. května bude v celé republice možná rotační výuka na druhém stupni základních škol a do mateřských škol se vrátí všechny děti, rozhodla dnes vláda. Nyní mohou starší školáci střídavě navštěvovat školy v Karlovarském, Královéhradeckém, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a v Praze.

Plošné testování ve školách začalo 12. dubna. Stát školám rozdělil asi 7,6 milionu testů. Výběrové řízení na dalších 5,6 milionu testů vláda zrušila, protože ani jeden ze zájemců nesplnil zadávací podmínky. Podle dnešního vyjádření ministra školství Roberta Plagy (za ANO) je nyní opakovaná zakázka v běhu, termín podání je do nedělního dopoledne. V poledne se sejde komise, která vybere vítěze. Výsledek by měl být znám v pondělí. Podle Plagy by testy měly stačit ještě na týden od 10. května. Pokud by se školy dostaly do tísně, mají se obrátit na Národní pedagogický institut, kde je podle ministra rezerva posílená o 190.000 testů ze státních hmotných rezerv. Zmínil také, že 300.000 antigenních testů darovala společnost Kaufland.

Ministerstvo školství dnes také dostalo sto milionů korun na podporu PCR testování. Školám bude kompenzovat výdaje na PCR testy 200 korunami na test.