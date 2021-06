Více než polovina českých firem plánuje zvýšit počet zaměstnanců

Průměrná pracovní doba na plný úvazek se v Česku postupně zkracuje. Za posledních deset let to bylo téměř o hodinu týdně. Přesto lidé odpracují za týden v průměru 41,3 hodiny. Dělají tak o víc než půlhodinu déle než průměrný pracovník v EU. Vyplývá to z údajů Eurostatu. Podle zákoníku práce trvá týdenní pracovní doba 40 hodin týdně, ve dvousměnném provozu 38,75 hodiny a ve vícesměnném pak 37,5 hodiny.