Více než rozvolnění mě zneklidňuje absence jakékoli koncepce ze strany ministerstva zdravotnictví, říká Válek

Verdikt Nejvyššího správního soudu, podle něhož nemůže ministerstvo zdravotnictví plošně uzavírat provozy, a proto od pondělí museli otevřít vnitřní prostory stravovacích zařízení, umělá koupaliště, sauny, wellness, solné jeskyně, diskotéky, bary, kluby, herny a kasina, u něj nevyvolává paniku. Místopředseda TOP 09 a lékař Vlastimil Válek se nedomnívá, že by v brzké době došlo díky neplánovanému hromadnému rozvolnění k rapidnímu nárůstu nakažených onemocněním covid – 19. „Incidence stále klesá, tak by k otevření záhy stejně došlo, a to dříve než za čtrnáct dní. Navíc původní Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) ještě před rozhodnutím justice doporučovala kvůli příznivé situaci otevření a všichni víme, jak její experti jsou extrémně opatrní.“ Poslanci spíše vadí, že za ministerstvo zdravotnictví rozhoduje soud. „Což svědčí o tom, že resort nemá situaci pevně v rukou a není stanovena pevná strategie. Vedení úřadu nemá ani řádně ošetřenou legislativu.“

Proočkovat 75 procent populace je zoufale málo

Předseda Poslaneckého klubu TOP 09 tvrdí, že například letní prázdninové tábory nejlépe vystihují chaos, který panuje na ministerstvu zdravotnictví. „Ptal jsem se staronového ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, za jakých podmínek budou moci rodiče své potomky navštívit, jak budou děti testovány, co se s tábory bude dít, pokud se zhorší incidence. Na žádnou z položených otázek mně nebyl schopen dát odpověď. Bylo patrné, že o hrozících variantách ani nikdo na resortu neuvažoval a nezabýval se jimi. Není přece možné se jen spokojit s konstatováním, že se letní tábory o prázdninách otevřou,“ kroutí hlavou.

Válkovi vadí, že resort neoznámil, zda bude u lidí po návratu z dovolených provádět PCR testy a jak hodlá sekvenovat. „Rovněž netušíme, zda lidé mohou odjet k moři už po první dávce, anebo až po druhé. Absolutně se neřeší rekreace v exotických destinacích jako je například indická Goa. Co bude s lidmi, kteří se odtud vrátí, jak bude docházet k zachycování virů a za jakých podmínek mohou do těchto oblastí vycestovat.“ Šéf opozičního AntiCovid týmu také upozorňuje, že resort nemá žádné opatření na podzim, kdy dojde k poklesu venkovních teplot, což může koronavirovou situaci opět zhoršit. „Neslyšel jsem, co se bude dít, až lidé začnou marodit s rýmou, kašlem, zkrátka až nastane klasické nachlazení. Chybí jakákoli prevence.“

Člen Sněmovního výboru pro zdravotnictví se vymezuje proti tvrzení bývalých ministrů zdravotnictví Romana Prymuly a Jana Blatného, kteří prohlašovali, že pokud bude proočkováno 70 až 75 procent populace, bude země takzvaně za vodou a nad infekcí jsme zvítězili. „Jde o mylnou, zkreslující informaci, uvedená procenta jsou nedostačující. Už na lékařské fakultě v nižších ročnících se vyučuje, že aby se jakákoli epidemie zlikvidovala, musí projít vakcinací nejméně 95 procent veřejnosti. Zatím k tomuto číslu máme daleko.“

Válek ale schvaluje, že vláda konečně klade důraz na očkování pro všechny věkové skupiny. „Ovšem ke svému postoji dospěla až poté, co stát za antigenní testy utratil třicet miliard korun a nyní už nemá z čeho brát. Bohužel na velkou útratu zdravotních pojišťoven doplatí OSVČ, kterým se zase zvednou měsíčné odvody za sociální a zdravotní pojištění.“

Spolupráce s exministrem Arenbergerem byla mizerná

Profesor radiologie, který je ve Fakultní nemocnici Brno přednostou Kliniky radiologie a nukleární medicíny, připouští, že má obavy, aby se po otevření barů neopakovala loňská situace z pražského podniku na Vinohradech Techtle Mechtle, v němž se v létě nakazilo přes 160 hostů a vzniklo tak silné ohnisko infekce. „Proto je nutné zaměřit se, aby lidé padesát let plus byli kompletně proočkovaní, neboť zmíněná věková skupina patří mezi rizikové. Hrozí jim podstatně horší průběh nemoci než u generace osmnáct až třicet let plus. Ale letos jsme v úplně jiné situaci než loni, kdy neprobíhala žádná vakcinace.“

Absolvent Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně souzní s předsedou České vakcionologické společnosti Romanem Chlíbkem, který upozorňuje, že člověk, jenž prošel vakcinací, chrání hlavně jedince s poruchou imunitního systému, jako jsou například pacienti s leukémií. „Je dobře, že takový hlas vůbec zaznívá, když jej neslyšíme od vlády. Jsou totiž lidé, kterým zdravotní stav vakcinaci neumožní a ti jsou tak nejohroženější skupinou. Místo moudrých poznámek musí veřejnost ve Sněmovně poslouchat hlupáka poslance Volného, který s dalšími odpůrci tvrdí, jak je očkování riskantní. K tomu nemám slov.“

Opoziční politik z koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a právě TOP 09, kritizuje návrat Adama Vojtěcha (za ANO) po osmi měsících na ministerstvo zdravotnictví. „Jeho opětovný příchod mně nedává smysl, když už jednou selhal. Zase si na resort přivede svůj původní tým.“ Šéf poslanců TOP 09 přesto tvrdí, že v čele úřadu nemůže stanout horší ministr, než byl před týdnem odvolaný Petr Arenberger. „Pan Vojtěch sice není žádná výhra, ale s panem Arenbergerem nešlo spolupracovat. Vůbec nechodil na zdravotní výbory, posílal na ně své náměstky a byla s ním nemožná komunikace. Když jsem něco důležitého potřeboval vědět, musel jsem se obrátit na ministerské úředníky,“ tvrdí pro EuroZprávy.cz Vlastimil Válek.