Vietnam objevil hybrid indické a britské varianty koronaviru

Ani ne čtyřiadvacet hodin po porážce 2:4 s českým národním týmem nastoupili švédští hokejisté ke svému dalšímu zápasu v Rize a to proti Velké Británii. Seveřani potřebovali tento duel vyhrát, aby u nich byla stále nějaká naděje na postup do čtvrtfinále, ve kterém by jinak mohli chybět na MS poprvé od roku 1992. Toho se ale nechtěli Švédové evidentně dopustit a i když se jim vstup do utkání s Brity nevyvedl podle představ, neboť už po osmi minutách prohráli po gólu Kirka 0:1. Nakonec se jim ale podařilo nejen skóre otočit, ale ve zbytku utkání i dominovat a dospěli tak k vítězství 4:1. Dvěma góly k němu přispěl Mario Kempe.