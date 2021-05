Villarreal vyhrál Evropskou ligu po neskutečně dlouhém penaltovém rozstřelu. Neproměnil až gólman De Gea

Španělský tým Villarreal CF slaví zisk trofeje pro vítěze Evropské ligy. O jejím vítězi musely rozhodnout až penalty poté, co duel mezi tímto španělským celkem a Manchesterem United skončil po devadesáti minutách 1:1 a nerozhodlo ani následné prodloužení. A byly to penalty, které vedou do historie evropského fotbalu.