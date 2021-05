Vítězem Eurovision Song Contest se stala italská rocková kapela Måneskin

Poté, co v pátek v úvodním zápase skupiny A letošního hokejového světového šampionátu porazili Rusové český výběr 4:3, se mohou i po sobotním zápase s Velkou Británií radovat ze tří bodů. Tentokrát to měli Rusové o dost jednodušší než s Čechy, neboť už po jedenácti minutách v úvodní třetině to bylo 4:0 pro Rusko. To pak bez problémů kontrolovalo zbytek zápasu a nakonec tak slavili vysokou výhru 7:1.