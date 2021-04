Vláda kancléřky Merkelové usiluje o větší kompetence při rozhodování o opatřeních

Spolková vláda představila návrh legislativy, která by jí umožnila rozhodovat o zpřísnění koronavirových opatření i na lokální úrovni. Nově by tak pro všechny vládní obvody nebo okresy platila stejná pravidla. Zpřísnění by se mohla týkat restauračních zařízení, škol nebo shromažďování na veřejnosti.

Německá vláda představila legislativní návrh, jehož prostřednictvím by získala mandát na rozhodování o zpřísnění koronavirových opatření i na lokální úrovni. Spolková vláda by tak při rozhodování o nových restrikcích či o jejich utažení měla mnohem širší kompetence, jednotlivé správní celky by koordinovaly svá protipandemická opatření na základě jednotného zákona. Informoval o tom německý deník Die Welt.

Zpřísnění by se konkrétně vztahovala na všechny vládní obvody či okresy, kde v sedmidenním průměru tři dny po sobě přibude 100 a více nakažených na 100.000 obyvatel. Týkat by se měla především uzavírání restaurací, obchodů, škol, zákazu vycházení nebo shromažďování osob na veřejnosti.

Návrh tak počítá se zákazem nočního vycházení mezi devátou hodinou večerní a pátou hodinou ranní, Němci by se zároveň mohli stýkat pouze v rámci rodiny plus s jednu další osobu. Školy a univerzity by byly nuceny přejít na distanční výuku v případě, že by nárůst nově nakažených překročil hranici 200 případů ve třech po sobě jdoucích dnech.

I přesto, že se vláda s ministerskými předsedy spolkových zemí počátkem března dohodla na tzv. záchranné brzdě, projevila kancléřka Merkelová jistou nespokojenost s neochotou některých ministerských předsedů opatření zpřísňovat. Ti však nedůslednost odmítají. Kancléřka si tím mimo jiné vysloužila i kritiku z řad vlastní strany.

Kriticky se k rozšíření pravomocí federální vlády staví i některé spolkové země. Dle ministerského předsedy Saska-Anhaltska Haseloffa by namísto usilování o větší kompetence vláda měla vyčerpat možnosti, které aktuálně má. O schválení legislativního návrhu bude v následujících týdnech rozhodovat Spolkový sněm.