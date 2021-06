Vláda odvolala 21 velvyslanců, u většiny schválila nové kandidáty

Deník uvedl, že mezi diplomaty a odborníky na zahraniční politiku se spekuluje, že hlavním důvodem přesunů na postech velvyslanců jsou podzimní sněmovní volby. Dalším důvodem je změna na místě ministra zahraničí, kterým se v dubnu stal Jakub Kulhánek (ČSSD). Seznam ambasadorů je podle zdrojů HN součástí dohod mezi jednotlivými zájmovými skupinami ve vládě a Hradem. Pokud by se jen jedno jméno změnilo, může se rozpadnout celá dohoda, napsal list.

Web Deníku N ve středu s odvoláním na tři vysoce postavené zdroje z diplomacie napsal, že vláda na začátku týdne schválila odvolání českého velvyslance u Organizace spojených národů (OSN) v Ženevě Petra Gajduška a velvyslankyně v Rakousku Ivany Červenkové. Červenková byla podle několika diplomatů odvolána na žádost prezidenta, který ji kritizoval v roce 2019 za to, že mu poskytla špatné informace o financování českojazyčné školy ve Vídni. Kdo by mohl Červenkovou ve Vídni nahradit, není jisté. Gajduška by podle zdroje Deníku N měl nahradit současný ředitel odboru rozvojové spolupráce Václav Bálek. Ministerstvo zahraničí změny nekomentovalo s odůvodněním, že jde o "režimové změny."

Podle HN se má mimo jiné přesunout velvyslanec na Slovensku a bývalý policejní prezident Tomáš Tuhý na velvyslanecký post do Slovinska a bývalý ministr dopravy Gustav Slamečka z velvyslaneckého postu v Jižní Koreji do Dánska. Novým velvyslancem v Polsku by se pak podle schválení vlády měl stát bývalý velvyslanec při EU Jakub Dürr.

Server Lidovky.cz dnes uvedl, že novým velvyslancem v Chorvatsku bude Milan Hovorka, který je od září 2015 ambasadorem v Indii. Podle zdroje webu bylo místo původně nabídnuto někdejšímu velvyslanci v Německu Tomáši Podivínskému, který se ale patrně přesune do Vídně po odvolané Červenkové. Vláda podle informací webu Seznam Zprávy schválila i nominaci zástupce ředitele zahraničního odboru Hradu Petra Pirunčíka na velvyslanecký post na Ukrajině.