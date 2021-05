Vláda rozšíří registrace k očkování pro lidi nad 40 let. Následně od 16 let

Nyní se mohou nechat očkovat lidé nad 45 let. Věková kategorie 45 až 49 let byla otevřena tento týden v noci na úterý, podle dat ministerstva zdravotnictví za dva dny dostalo očkování asi 150.000 lidí v tomto věku.

Až se možnost očkování nabídne i lidem ve věku 16 až 39 let, bude mít stát podle Babiše obrázek o tom, kolik lidí má o vakcinaci zájem. Na základě toho pak také může upravit kampaň na podporu očkování. Už nyní se podle něj připravuje část kampaně, která by měla cílit na mladší lidi. Kdy se očkování otevře pro všechny nad 16 let, premiér neuvedl.

Spojené státy tento týden rozhodly, že vakcínu od společností Pfizer/BioNTech mohou dostat i děti ve věku 12 až 15 let. Dosud byla určena jen pro starší 16 let. Babiš předpokládá, že podobné rozhodnutí brzy padne i na evropské úrovni.

Stát uvažuje o tom, že by do očkování zapojil i firmy. Babiš ale dnes řekl, že je ještě nutné to promyslet, bylo by na to potřeba větších dodávek vakcíny Pfizer.

S podáváním vakcín začali zdravotníci v Česku na konci prosince loňského roku. Ke středečnímu večeru zdravotníci podali přes 3,9 milionu dávek, asi 1,09 milionu lidí už má očkování ukončené. U tří ze čtyř očkovacích látek, které se v Česku používají, je nutné naočkovat dvě dávky.