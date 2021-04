Vláda pošesté navrhne Zemanovi povýšení šéfa BIS Koudelky na generála

Zeman naposledy opomenul Koudelku při jmenování generálů loni v říjnu. Vláda tehdy jeho povýšení do generálské hodnosti navrhla už popáté. Prezident práci BIS opakovaně kritizuje. "Ano, my pana plukovníka navrhneme na povýšení do generálské funkce," řekl dnes Babiš. Kabinet by o tom měl rozhodnout na pondělním řádném zasedání, doplnil.

K práci BIS je prezident dlouhodobě kritický, o Koudelkovi dříve prohlásil, že by měl být odvolán. Loni Zeman předal Babišovi materiál týkající se Koudelky, který měl zdůvodňovat, proč jmenování šéfa BIS generálem odmítá. Podle Respektu v materiálu stálo, že Koudelka neplní své povinnosti, dlouhodobě zamlčuje a neposkytuje informace zákonným adresátům a zveřejňuje informace v rozporu se zákonem.

Babiš dlouhodobě prohlašuje, že na Koudelku má jiný názor než Zeman. "Pan Koudelka dělá svou práci dobře a v tom se s prezidentem lišíme," řekl loni premiér. BIS v řadě výstupů podpořili poslanci, naposledy v úterý. Sněmovní komise pro kontrolu kontrarozvědky poděkovala jejím důstojníkům za profesionální práci. Koudelka předtím poslance informoval o zjištěních tajné služby ohledně zapojení ruských agentů do explozí v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014.

Pražský hrad počítá s tím, že se u příležitosti oslav Dne vítězství 8. května jmenovací ceremoniál uskuteční. Loni v květnu ho kvůli covidu-19 zrušil. Kabinet již minulý týden odsouhlasil některé návrhy na povýšení. Druhou generálkou by se mohla stát rektorka Univerzity obrany plukovnice Zuzana Kročová. Brigádním generálem by se mohl stát dosavadní plukovník Roman Záhorský, náměstek generálního ředitele Vězeňské služby pro bezpečnost a kontrolu.

Stejnou hodnost vláda navrhla i pro ředitele rozvědky Úřad pro zahraniční styky a informace Marka Šimandla a pro náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Daniela Miklóse. Generálmajory by se mohli stát dosavadní brigádní generálové Jiří Komorous, ředitel Ochranné služby Policie ČR, a Vladimír Vlček, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Brigádním generálem by se mohl stát prezident spolku Veterán Policie České republiky plukovník ve výslužbě Jaroslav Zeman.