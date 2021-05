Vláda tahala provozovatele restaurací za nos, říká Janeček. Chystají se žaloby

Vláda dnes na mimořádném jednání rozhodla, že od pondělí povolí otevření vnitřních prostor restaurací, uvolní i další provozy jako wellness, bazény či sauny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že rozvolnění se zrychluje kvůli rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. To ale podle něj nedává prostor pro plošná opatření, resort proti němu podá ústavní stížnost, uvedl.

Janeček má smíšené pocity. Na jednu stranu má radost, že se vše otevře, na druhou stranu pociťuje zlost. "Znamená to, že vláda tahala podnikatele a živnostníky za nos. A nejhorší na tom je, že věděli, že jednají protiústavně," řekl ČTK.

Majitel minipivovaru a restaurace Malý Janek v Jincích na Příbramsku Janeček patřil k prvním restauratérům, kteří nejdříve po vládou nařízeném zkrácení otevírací doby a později i po úplném zákazu provozu odmítli nařízení respektovat. Podle něj jsou provozovatelé, kteří odmítli zavřít, na tom nyní lépe než ti, kteří opatření dodržovali. Domnívá se totiž, že rozhodnutím Nejvyššího správního soudu podnikatelé přišli o nárok na kompenzace od státu.

Gastronomické podniky mohly od 17. května otevřít zahrádky, Janeček ale poukázal na to, že některé podniky zahrádky nemají. Soudí, že do pondělí někteří restauratéři provozy nestihnou nachystat. "Nemyslím si, že všechny restaurace jsou schopné během dvou tří dnů otevřít. Hlavně ne ty, co nemají zahrádky. Je to zase další výkřik do tmy," komentoval rozhodnutí kabinetu.