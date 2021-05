Vláda v pátek posoudí pravidla pro cestování do sousedních zemí

Ministerstvo zdravotnictví bude upravovat pravidla pro prokazování toho, že u člověka nehrozí nákaza covidem-19. Až na půl roku by se měla prodloužit doba, po kterou se za bezpečného považuje po prodělání nemoci. Po stejnou dobu se také nebude možné nechat očkovat. Do budoucna by až dva týdny mohl platit negativní PCR test. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).