Vojtěch se nechtěl k návratu na ministerstvo vyjadřovat

Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) se ke svému návratu do funkce zatím nechtěl vyjadřovat. Nechtěl potvrdit ani to, že nabídku od premiéra Andreje Babiše dostal. "Dozvíte se to včas," řekl na dotaz ČTK po jednání sněmovního zdravotnického výboru. Poslanec dodal, že nemá dohodnutou žádnou schůzku, která by se případného nástupu týkala.