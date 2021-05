Volby by vyhrála koalice Pirátů a STAN. Koalice Spolu druhá, ANO by bylo třetí

ČSSD by skončila pod pěti procenty. Vyplynulo to z volebního modelu agentury Data Collect pro Českou televizi (ČT). Obdobné volební výsledky počátkem května avizoval průzkum agentury Kantar CZ pro ČT.

Sociálním demokratům by podle modelu Data Collect dalo v květnových volbách hlas 3,6 procenta občanů. Předstihlo by je hnutí Roberta Šlachty Přísaha, které by získalo 3,8 procenta voličských hlasů.

Statistická odchylka se v průzkumu pohybuje v rozmezí plus minus jednoho procentního bodu u stran s nízkým ziskem a až plus minus 3,1 bodu u stran s vysokým ziskem.

Pokud by strany kandidovaly ve volbách samostatně, podle modelu Data Collect by se do Sněmovny nyní zřejmě dostalo sedm stran či hnutí, přičemž vítězem by bylo ANO s 18,2 procenta hlasů. Druzí by byli Piráti, které by volilo 17,3 procenta lidí, a třetí STAN s 12,6 procenta. Čtvrtá SPD by získala 12,2 procenta hlasů a pátá ODS 11,9 procenta. Pětiprocentní hranici by ještě překročily KSČM a TOP 09. Vedle toho zisk lidovců a ČSSD by byl menší než pět procent a zároveň by byl nižší než zisk Přísahy. Šlachtovo hnutí by mělo 3,7 procenta hlasů, KDU-ČSL 3,3 procenta a ČSSD 2,9 procenta.

V porovnání s březnovým průzkumem Data Collect pro ČT se v modelu, který bere v potaz ohlášené koalice, snížila podpora koalice Pirátů a STAN o 1,5 procentního bodu a ANO o 2,7 bodu. Naopak si polepšilo hnutí Spolu o 2,5 bodu a hnutí Přísaha o 2,2 bodu. Největší nárůst podpory, o 3,4 bodu, agentura zaznamenala od března u KSČM.

U modelu, který počítá s kandidaturou jednotlivých stran, vykázali nižší podporu než v březnu ANO, STAN nebo lidovci. Nejvíce si pohoršilo ANO, a to o 2,6 bodu. Ostatním dvěma uvedeným stranám se podpora snížila zhruba o 1,5 bodu. Podpora komunistů vzrostla o 3,3 bodu, Přísahy o 2,3 bodu a zhruba o dva body vyšší podporu měla i ODS. Vedle toho výsledky Pirátů se téměř nezměnily.

Současný průzkum provedl Data Collect v době od 3. do 7. května a od 17. do 21. května mezi zhruba tisícovkou respondentů starších 18 let. Sedmapadesát procent dotázaných v průzkumu uvedlo, že by se případných sněmovních voleb nyní zúčastnilo. Dalších 17 procent by se jich spíše zúčastnilo.