Volby by vyhráli Piráti se Starosty a Spolu. Babiš je pořád třetí, ukazuje průzkum

Volby do Sněmovny by v květnu vyhrála koalice Pirátů a STAN s 26 procenty před koalicí Spolu s 21,5 procenta. Vládní ANO by podle dnes zveřejněného volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi bylo podobně jako v dubnu třetí s 20 procenty.