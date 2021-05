Vrbětice jsme s Hamáčkem neřešili, cestu do Moskvy ano. Primárním tématem byly dozvuky sjezdu, říká Netolický

Původně v kauze serveru Seznam Zprávy, který jako první upozornil, že vicepremiér Jan Hamáček chtěl kauzu Vrbětice vyměnit za milion dávek Sputnik V, figuroval jako zdroj, jenž potvrdil ministrovu připravovanou misi do Moskvy. Ministr vnitra ale během dne uvedl, že o cestě hovořil ze sociálně demokratickým hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým. „Vůbec se nezlobím, že moje jméno zveřejnil. Víte, když si dnešní text na serveru Seznam Zprávy přečte každý, kdo se jen trochu zajímá o politiku, tak mu okamžitě muselo být jasné, že se jedná o mě. Byla tam zmínka, že pan Hamáček mluvil s dotyčným i o očkování v krajích. A kdo jiný má v gesci vakcinaci v krajích než hejtman. A jelikož ČSSD má jen jednoho, pak je zcela jasné, že utajovanou osobou jsem já. I kdyby moje jméno nebylo vyřčeno, každý by si vše spojil a dospěl by k názoru, že jde o Netolického,“ tvrdí hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Bývalý místopředseda ČSSD si nemyslí, že poté, co investigativnímu novináři Janku Kroupovi sdělil, že se na schůzce rokovalo i o připravované cestě do Moskvy, by se jeho pozice ve straně zhoršila. „Podívejte se, já jsem bezvýznamným hejtmanem malého Pardubického kraje a do pražské či vysoké politiky se nepletu. Mám dost regionálních problémů. Celou svoji kariéru se ale řídím tím, že nelžu, protože každá nepravda vás jednou dožene.“ Martin Netolický přiznává, že k Hamáčkově cestě se nikterak v jeho kanceláři nevyjadřoval. „Jako hejtman přece nemám právo hovořit či zasahovat do zahraniční politiky a někomu něco rozmlouvat,“ vysvětluje v rozhovoru pro EuroZprávy.cz.

Hejtman nemá právo zasahovat do zahraniční politiky

Pane hejtmane Netolický, proč jste se vlastně zúčastnil schůzky s vicepremiérem Janem Hamáčkem, a to přímo v jeho kanceláři na ministerstvu vnitra?

Není za tím žádná senzace. Bylo krátce po stranickém sjezdu, na němž jsem hájil směr, který nakonec neuspěl. Pan Hamáček se mě jako předseda ČSSD ptal, zda jsem i přesto ochoten s obnoveným vedením spolupracovat. Řekl jsem, že rozhodně nejsem zahořklý, protože v kariéře jsem kromě vítězství zažil i celou řadu porážek. Bylo tedy logické, že si šéf strany pozve jediného hejtmana za ČSSD, aby s ním probral vnitrostranickou situaci. A to bylo primárním důvodem, proč jsem se na ministerstvo vnitra dostavil.

Nezlobte se, ale mně přijde divné, že jako hejtman, který má v gesci očkování v kraji, jede v den, kdy se všude psalo a mluvilo o tom, že Jan Hamáček má kvůli Sputniku V letět do Moskvy, se najednou objevíte v jeho kanceláři…

Abych předešel všem dohadům, tak mám stále schovanou komunikaci z Viberu, kde je napsáno, že pan Hamáček se mnou chce mluvit o další spolupráci, a to ohledně výsledku sjezdu. Pro jsem se ve čtvrtek 15. dubna v deset hodin dopoledne dostavil do kanceláře Jana Hamáčka.

Padla při jednání i zmínka o kauze Vrbětice, do níž jsou pravděpodobně zapojeni ruští rozvědčíci GRU, kteří měli vyhodit do povětří muniční sklady v roce 2014?

O kauze Vrbětice nepadlo při dialogu ani slovo. Co se na Zlínsku v roce 2014 odehrálo, jsem se dozvěděl až při večerní tiskové konferenci v sobotu 17. dubna, kdy na ní vystoupil premiér Andrej Babiš a právě Jan Hamáček, a národu oznámili, jaké mají závažné podezření.

Ale o cestě do Moskvy a dodávkách vakcín Sputnik V jste přece mluvili. Anebo se pletu?

Když si uděláte monitoring přehledu tisku ze dne 15. dubna, tak se přesvědčíte, že se téměř nepsalo o ničem jiném, než o Hamáčkově připravované cestě do Moskvě. Proto se takovému tématu nešlo vyhnout. Ano, přiznávám, že jsme se o misi bavili.

A co jste na ni říkal?

Spíše jsem jen Janu Hamáčkovi naslouchal. Jako hejtman přece nemám právo hovořit či zasahovat od zahraniční politiky a někomu něco rozmlouvat.

Proč jste se vlastně přiznal, že jste na zmiňované schůzce, kde mluvilo o kontroverzní misi, byl?

Celou svoji kariéru se totiž řídím tím, že nelžu, protože každá nepravda vás jednou dožene.

Nemyslíte si, že prozrazením o tématu jednání se může vaše pozice v ČSSD zhoršit?

Podívejte se, já jsem bezvýznamným hejtmanem malého Pardubického kraje a do pražské či vysoké politiky se nepletu. Mám dost regionálních problémů a mým cílem je, aby kraj prosperoval a lidem se zde žilo dobře. A tak svoji pozici v ČSSD opravdu neřeším.

Vyzrazení jeho jména mu absolutně nevadí

Původně jste v textu serveru Seznam Zprávy vystupoval jako zdroj. Ministr vnitra Jan Hamáček ale během dne uvedl, že o cestě hovořil ze sociálně demokratickým hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým. Nehněváte se na něj, že vaše jméno prozradil?

Vůbec se nezlobím, že moje jméno zveřejnil či vyzradil. Víte, když si dnešní text na serveru Seznam Zprávy přečte každý, kdo se jen trochu zajímá o politiku, tak mu okamžitě muselo být jasné, že se jedná o mně. Byla tam zmínka, že pan Hamáček mluvil s dotyčným i o očkování v krajích. A kdo jiný má v gesci vakcinaci v krajích než hejtman. A jelikož ČSSD má jen jednoho, pak je zcela jasné, že utajovanou osobou jsem já. I kdyby moje jméno nebylo vyřčeno, každý by věděl, že jde o Netolického.

Vy už jste zmínil, že hlavním důvodem vaší schůzky s Hamáčkem byly dozvuky stranického sjezdu. Můžete prozradit, co konkrétního jste tedy řešili?

Jak už jsem zmínil, na sjezdu jsem hájil směr, který neuspěl. Pan předseda se mě například ptal, zda i nadále hodlám vykonávat pozici Odborného mluvčího ČSSD pro oblast místního rozvoje. Jde například o stavební zákon. Řekl jsem, že s tím nemám žádný problém, protože, i když naše křídlo, prohrálo, necítím se být uražený či zahořklý.

Bavili jste se i o vašem jménu na kandidátce do nadcházejících voleb?

Ano, ale řekl jsem, že se vzdávám i nominace z posledního místa. Často se totiž stává, že hejtman i z posledního místa vystřelí do nejvyšších pozic. A to nechci, protože nechci být vnímán jako potížista, který má na řadu stranických věcí jiný názor. A pak by hrozilo, že by ČSSD nemluvila jednotným hlasem. Proto jsem odmítl i nabídku, že se stanu lídrem kandidátky.

Když tvrdíte, že nelžete, chci se vás ještě jednou zeptat, zda jste skutečně s Janem Hamáčkem nerozebírali aféru Vrbětice?

Znovu opakuji, o Vrběticích nepadlo ani slovo.