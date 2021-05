Vrtulník Ingenuity poletí na Marsu popáté, vystoupá výš a přistane jinde

Helikoptéra o velikosti malého dronu přistála na Marsu 18. února společně s Perseverance, má ale samostatný program. Není vybavená vědeckými přístroji, jejím jediným úkolem je vyzkoušet možnost využívat v budoucnu při zkoumání povrchu mimozemských těles podobné létající aparáty. Tým mise Ingenuity původně počítal s tím, že testy potrvají jen 30 dní, nicméně před týdnem po třech úspěšných letech se rozhodl přidat dalších 30 dní a nevyloučil ani další možné pokračování.

JPL na svém webu nyní informovala, že pátý let Ingenuity byl naplánován na dnešních 12:33 místního času na Marsu, což odpovídá 21:26 SELČ, přičemž data by měla na Zemi dorazit přibližně o čtyři hodiny později. Vrtulník odletí ze stejného místa, z něhož startoval a na něž se vracel při předchozích testech, tentokrát ale přistane jinde.

Stroj má opět vzlétnout do pětimetrové výšky a letět ve stejné dráze jako při předchozím testu, a to až do vzdálenosti 129 metrů. Místo otočky a návratu ale vystoupá do deseti metrů, pořídí barevné i černobílé fotografie oblasti a poté přistane. Celý tento let má trvat 110 vteřin.

"Až dosedne na svém novém místě, zahájíme novou demonstrační fázi - takovou, při níž předvedeme, co tato nová technika může udělat, aby pomohla dalším misím na cestě," sdělila JPL.

Ingenuity na Marsu letěla 19., 22., 25. 4. a 30. dubna. Všechny tyto testy byly úspěšné, i když první a čtvrtý zdržel softwarový problém. Helikoptéra přitom postupně zvyšovala rychlost a vzdálenost letu.

Minulý pátek krátce před převzetím údajů potvrzujících úspěšnost čtvrtého letu NASA sdělila, že poté, co se prokázalo, že na rudé planetě je možný řízený let s vlastním pohonem, experiment s Ingenuity brzy zahájí novou demonstrační fázi operací zaměřenou na zjištění, jak by letecký průzkum a další funkce mohly prospět budoucímu průzkumu Marsu a dalších světů.