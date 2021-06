Vůdce Boko Haram Abubakar Shekau spáchal sebevraždu, tvrdí IS

"Shekau dal přednost ponížení v posmrtném životě před ponížením na zemi. Zabil se odpálením výbušniny," zní podle AFP v prohlášení, které podle zdrojů agentur četl hlas znějící jako hlas velitele ISWAPu Abu Musaba Al-Barnawiho. Boko Haram se k oznámené smrti svého vůdce nevyjádřila. Nigerijská armáda uvedla, že údajnou smrt prošetřuje, napsala AFP.

Zprávy o tom, že Shekau byl vážně zraněn nebo je dokonce mrtvý, se v minulosti objevily už několikrát. Zvěsti o Shekauově úmrtí šířila zejména nigerijská armáda, s níž Boko Haram sváděla tvrdé boje.

Shekauova smrt by mohla přinést konec bojů mezi oběma znepřátelenými organizacemi. Bojovníci Boko Haram by se mohli stát součástí organizace ISWAP a společně by mohli upevnit kontrolu nad územím v severovýchodní Nigérii, odhadují vývoj analytici oslovení agenturou Reuters. ISWAP by tak opět mohl zaměřit své úsilí na boj s nigerijskou armádou.

Shekau převzal velení Boko Haram v roce 2009, v roce 2014 pak vyhlásil ve městě Gwoza chalífát. Pod jeho vedením islamisté provedli několik únosů, například v roce 2014 se přihlásili k únosu 276 dívek ze školy v Chiboku. Boko Haram stála i za únosem 333 dětí z internátní školy ve městě Kankara z loňského prosince. Za dobu svého působení skupina zabila více než 30.000 lidí a přes dva miliony lidí musely z bezpečnostních důvodů opustit své domovy.

ISWAP byl dříve součástí Boko Haram, oddělil se z ní před pěti lety a přihlásil se k Islámskému státu. Rozkol způsobily náboženské ideologické neshody, ISWAP nesouhlasil se zabíjením civilistů, ke kterému se Boko Haram uchylovala, vysvětluje Reuters.