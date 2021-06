Výbuch sopky podle MSF v Kongu odřízl půl milionu lidí od pitné vody

Průzkum: Do ciziny se chystají hlavně mladí Češi, většinou zamíří do Chorvatska

Na dovolenou do ciziny se v létě podle aktuálního průzkumu společnosti Kalkulátor.cz chystají hlavně mladí Češi do 29 let. Většinou zamíří do Chorvatska, naopak dříve oblíbená Itálie letos tolik tuzemských cestovatelů neláká. Na letní pobyt plánuje 55 procent Čechů vyrazit individuálně, bez cestovní kanceláře. Vyplývá z průzkumu, jehož výsledky má ČTK k dispozici.