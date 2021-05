Vydavatelství INCORP a.s. pokládá rozhodnutí Hradu neposkytovat vybraným médiím informace za útok na demokracii

Mediální skupina INCORP a.s., kam patří i zpravodajský server EuroZprávy.cz, má vážné obavy, že Hrad potlačuje poslání médií, které v demokratické a svobodné společnosti mají právo pokládat nepříjemné dotazy. Stejně tak tvrdíme, že novinář má právo mít své zdroje a pokud jsou ověřené a nezískává z nich informace protiprávním, nezákonným způsobem, může je veřejně použít. Na těchto základech je založena investigativní žurnalistika. Pokud se jejím principům kdokoli brání, pak porušuje odkaz Listopadu 1989. Vydavatelství proto vyjadřuje plnou podporu týdeníku Respekt, serveru Seznam Zprávy, blogu Deník N, redakcím 168 hodin a Reportéři ČT.

Byť jsme na mediálním trhu konkurenty, nemůžeme jen tak přihlížet, jak Hrad dehonestuje profesionální práci našich kolegů. Zmíněná média patří mezi špičku tuzemské novinářské scény, a proto je zcela nesmyslné je označovat za dezinformační. Mediální skupina INCORP a.s. se sice dlouhodobě vymezuje vůči lžím a nepravdám, které potírá, ale zde cítíme, že o dezinformace vůbec nejde. Dezinformace jsou v tomto případě jen záminkou, jak se zbavit nepohodlných titulů.

Rozhodnutí Hradu je z našeho pohledu plné nenávisti a nepochopení současné reality. Prezident Miloš Zeman v poslední době vůbec neplní roli demokratického spojovatele, otevřeně se hlásí k diktátorským režimům, konkrétně preferuje totalitní Ruskou federaci a Čínskou lidovou republiku, kam jezdí, aby se naučil stabilizovat společnost. Nejvyšší ústavní činitel v poslední době rovněž ukázal, jak blízko má k dezinformacím, a to například v kauze Vrbětice, která poškodila svrchovaný stát, a Miloš Zeman se doposud zcela jasně nepostavil za české občany.

Verdikt Kancléře prezidenta Miloše Zemana Vratislava Mynáře bereme jako útok na demokratické hodnoty a zasahování do novinářské svobody. Odmítáme, aby v zemi opět nastala doba, kdy vrcholní politici budou rozhodovat o tom, co se může zveřejnit, co nikoli a na co se může žurnalista tázat. Takové represe zde panovaly během jednačtyřicetileté komunistické totality. Podobné jednání je v demokracii naprosto nepřijatelné a neakceptovatelné.

Mediální skupina INCORP a.s. neprojevuje respekt vůči rozhodnutí Hradu. Naopak upozorňujeme, že na pozici kancléře stále setrvává osoba, která dodnes nedisponuje bezpečnostní prověrkou. Pozornost poutá i ohledně přestavby svého domu, anebo nejasných podnikatelských aktivit v Osvětimanech. Pan Vratislav Mynář by měl veškeré pochybnosti objasnit a pokud toho není schopen, pak by měl rezignovat. Jsme přesvědčeni, že posláním kancléře není zasahovat do práce svobodných médií a obviňovat je z dezinformací, aniž by k tomu měl důkazy. Vydavatelství INCORP a.s. proto vyzývá Hrad, aby své rozhodnutí o neposkytování informací našim kolegům přehodnotilo a všem žurnalistům poskytlo stoprocentní servis nutný k jejich práci. Pokud tak neučiní, jsme opět svědky zavedení cenzury a stojíme na počátku autoritářského režimu.

Považujeme za nepřijatelné, aby dvaatřicet let po Sametové revoluci prezident a jeho okolí určovalo, komu informace poskytne, a jako důvod byly udávány dezinformační praktiky. K takovému jednání nemůžeme mlčet a cítíme nutnost podpořit naše kolegy. Jsme přesvědčeni, že patříme do západní demokratické společnosti, kde omezování novinářské práce nemá místo.

Odmítáme v demokracii spát, abychom se poté probudili v totalitě.