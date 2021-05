Vydavatelství INCORP pomáhá tišit žal způsobený koronavirem. Je součástí projektu Naděje se vrátí

Utrpení během koronavirové pandemie viděl na vlastní oči. Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský při druhé vlně totiž pomáhal jako ošetřovatel v nemocničních a sociálních zařízení. „Nikdy jsem si do tehdejší doby neuměl představit, co práce lékařů a zdravotnického personálu vyžaduje. Až v první linii jsem poznal, jakému tlaku i emocím jsou doktoři, sestry, ošetřovatelé i sanitáři vystaveni.“ Opoziční politik se svými zážitky svěřil kamarádovi, zpěváku a skladateli Davidu Deylovi. Nejdříve spolupracovali na klipu, který děkoval zdravotnickému personálu a všem dobrovolníkům, kteří přerušili své zaměstnání a šli do nemocnic pomáhat.

Kampaň bude stát na písni od zpěváka Deyla

Oba cítili, že jen poděkování nestačí. Uvědomovali si, že covid-19 zasáhl řadu rodin, kterým vzal například otce, matky, kteří byli živiteli. Mnozí se tak ocitli zcela bez prostředků, jiní se nemohou vrátit do své původní práce, protože mají po prodělání infekce trvalé následky, které například představují dýchací či psychické problémy. „Hodně jsme přemýšleli, jak postiženým pomoci, a tak vznikl projekt Naděje se vrátí. Záměrem je vybrat 100 milionů korun, které by měly směřovat do domácí péče a na financování konkrétní pomoci pro rodiny s dětmi. Prostě dát lidem naději a udělat něco, při čem se náš národ semkne. Cílem kampaně je přeměnit negativní náladu na pozitivní,“ tvrdí krizový manažer Tomáš Zdechovský.

Projekt Charity Europe má mezinárodní přesah, ale nyní se jeho organizátoři budou zaměřovat na pomoc v České republice. Vybrané peníze poputují do Charity Česká republika. „Finance budeme přerozdělovat potřebným rodinám, na něž půjde padesát procent z vybraných prostředků. Další polovina je určena pro charitativní služby, které se o dotyčné rodiny starají a pomáhají jim s návratem,“ praví generální sekretář Charita Česká republika Jakub Líčka. Projekt se rozjíždí díky milionovému příspěvku, který poskytly Moravské naftové doly. „Do kampaně se nám podařilo sehnat umělce, máme domluveno i dvaatřicet influencerů, kteří by nás měli podpořit. A všichni bez nároku na honorář,“ nastiňuje místopředseda KDU-ČSL.

Ústředním tématem celého projektu bude píseň zpěváka Davida Deyla, který složil song s názvem Naděje se vrátí. K melodii je už natočen i videoklip, jehož autorem je slovutný český režisér Biser Atanas Arichtev, který se proslavil mimo jiné seriály Vyprávěj, První republika anebo čerstvě Kukačkami. Klip režírovala českoněmecká scénáristka, producentka a spisovatelka Tereza Hirsch. „Bylo až dojemné sledovat, jak se tito profesionálové svých rolí zhostili bez nároku na honorář. Práce na písni i klipu je doslova pohltila. Všichni ze sebe vydali maximum a výsledek tomu také odpovídá. Klip veřejnosti představíme v úterý 18. května,“ plánuje organizátor Zdechovský. Veškerý výtěžek z klipu a vysílacích práv půjde na charitu Naděje se vrátí. Běžet by měl na plaftormách jako je Amazon, Apple Music, Youtube, Spotify. „U klipu poběží číslo konta, kam lidé mohou přispívat,“ doplňuje generální sekretář Charita Česká republika Jakub Líčka. Podpořit projekt Naděje se vrátí bude možné i formou DMS zpráv.

Hlavní postavou autentického klipu je zdravotní sestra

Píseň s videoklipem odráží právě prožitou dobu, kterou tak ovlivnil covid-19. „Vyznívá opravdu autenticky, byl točen například i v soukromé nemocnici v Hořovicích, kde jsem mohl při druhé vlně také pomáhat. Hlavní postavou klipu je zdravotní sestra, která během pandemie přišla o manžela, a přesto i dále plnila své poslání. V klipu vystoupí i herečka, zpěvačka a moderátorka Michaela Dolinová. Více bych ale už neprozrazoval, ať se lidé nechají překvapit,“ říká Tomáš Zdechovský.

Projekt, který poběží do konce listopadu, má rovněž připomenout, že doposud pandemii podlehlo třicet tisíc obětí. „Pro někoho se může jednat jen o statistiku, chladné obyčejné číslo. Za každým zemřelým se ale ukrývá osud. Sám jsem se při službách přesvědčil, jak je covid-19 krutý a agresivní. Lidé v nemocnicích umírali jen pouhé dva dny poté, co byli nakaženi. Rodiny tak přišli o maminky, tatínky, dědečky i babičky. Nejtragičtější je, že podlehli i mladí lidé. A postižené rodiny nyní musejí vědět, že na své utrpění nejsou sami. Spolu vše zvládneme a nejedná se jen o pouhou frázi,“ tvrdí politik.

V Evropské unii by měla být kampaň spuštěna 1. září a trvat má do konce kalendářního roku. „Už nyní jsme ale navázali spolupráci s mexickými a indickými charitami. Je zapotřebí si uvědomit, že koronavirus zasáhl celý svět a všude žiji lidé, které nyní spojují úplně stejné trable,“ říká zakladatel myšlenky Naděje se vrátí Tomáš Zdechovský.

Mediální skupina INCORP, do jejíhož porfólia patří mimo jiné EuroZprávy.cz i stars24.cz, se nezapojuje do veřejné akce poprvé. Společně s Městskou částí Praha 2 a její starostkou Janou Černochovou (ODS) se podílí na tvorbě pamětní desky jedinému československému leteckému maršálovi RAF generálu Karlu Janouškovi. Komunisté jej léta věznili a ožebračili tak, že krátce před svým skonem musel pracovat a tahat těžký nábytek. Hold generálu Janouškovi bude vzdán 27. října 2021, kdy při příležitosti padesátiletého výročí od jeho smrti, se dočká desky v pražské ulici Malá Štěpánská číslo 5, v níž po propuštění na svobodu i chvíli žil. Vydavatelství INCORP neupozorňuje jen na křivdy minulého režimu, ale zapojuje se i do veřejného dění. Proto společnost s radostí uvítala, že může být hrdým mediálním partnerem projektu Naděje se vrátí.