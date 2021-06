Výrazná většina europoslanců schválila rezoluci odsuzující Babišův střet zájmů

Před rokem podobné kritické usnesení podpořilo 510 poslanců a proti se jich vyslovilo 53. Babiš dlouhodobě odmítá, že by byl ve střetu zájmů.

Výsledky středečního večerního hlasování dnes na parlamentním plénu oznámila místopředsedkyně EP Dita Charanzová, která spolu s dalšími poslanci zvolenými za Babišovo hnutí ANO hlasovala proti. Spolu s nimi nesouhlasil s deklarací tucet europoslanců hnutí Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána či pět členů nacionalistické frakce EP včetně poslance české SPD Hynka Blaška. Jeho kolega Ivan David se hlasování zdržel.

Usnesení podpořila drtivá většina europoslanců z nejsilnějších skupin evropských lidovců a socialistů včetně jejich českých členů. Pro byly také téměř tři desítky zákonodárců ze skupiny liberálů, do níž v EP patří i Babišovi poslanci. Jednomyslně pro rezoluci hlasoval klub evropských zelených včetně tří českých pirátských europoslanců.

Pro byla i značná část konzervativců, mezi něž se řadí čeští občanští demokraté. Ti ovšem nehlasovali jednotně - zatímco Alexandr Vondra a Veronika Vrecionová návrh podpořili, Jan Zahradil a Evžen Tošenovský se zdrželi hlasování. Podobně učinila i jediná komunistická europoslankyně Kateřina Konečná, jejíž levicová frakce byla jinak takřka jednomyslně pro rezoluci.

Schválený text je reakcí na dubnové zveřejnění konečné auditní zprávy Evropské komise, podle níž je Babiš ve střetu zájmů, neboť ovládá holding Agrofert i poté, co jej vložil do svěřenských fondů. Firma proto nemá podle komise nárok na dotace ze strukturálních fondů EU. Babiš s tímto závěrem nesouhlasí a tvrdí, že převedením firmy do fondů vyhověl českému zákonu o střetu zájmů. Dnes premiér uvedl, že je rezoluce zasahováním do vnitřních věcí Česka a poslanci se snaží ovlivnit říjnové sněmovní volby v zemi.

Europoslanci v usnesení mimo jiné vyzývají české úřady, aby ochránily peníze českých daňových poplatníků a přiměly Agrofert vrátit všechny neoprávněně vyplacené dotace. Česko by mělo vytvořit spravedlivější a zcela transparentní systém rozdělování unijních dotací, míní evropští zákonodárci. Dosavadní pravidla podle nich neumožňují zjistit konečné příjemce dotací a vedla k "vytvoření a růstu rozsáhlých oligarchických struktur".

Babiše poslanci vyzývají, aby střet zájmů vyřešil tím, že se buď vzdá funkce, nebo zpřetrhá veškeré vazby na Agrofert.

Evropská komise by zase podle poslanců neměla váhat s využitím nového pravidla umožňujícího zastavit přísun dotací v případě porušování principů právního státu. Poslanci také chtějí, aby se stejná pravidla pro konflikt zájmů týkala vedle strukturálních fondů také přímých zemědělských dotací. Agrofert patří k jejich největším příjemcům a jejich audit v ČR komise zatím neukončila.