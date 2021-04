WHO a experti vyzvali africké státy, aby nelikvidovaly vakcíny po datu spotřeby

"Vyzývám členské státy: když plníme naši roli a mobilizujeme tyto vakcíny, vy plňte svoji a vakcíny použijte," uvedl ředitel CDC John Nkengasong.

Malawi už dříve oznámilo, že plánuje zničit přes 16.000 dávek vakcíny od indického výrobce licenčních vakcín společnosti AstraZeneca Serum Institute of India (SII). Očkovací látku se nepodařilo podat do 13. dubna, tedy do data spotřeby uvedeného na obale. Východoafrická země je obdržela skrze Africkou unii díky daru od telekomunikační skupiny MTN. Jižní Súdán dal prozatím stranou 59.000 dávek od Africké unie, které podobně jako Malawi nevyužil včas.

Nkengasong však upozornil, že podle CDC je možné vakcíny aplikovat až do 13. července. Středisko při doporučení vycházelo z další analýzy SEI. Velká část běžně užívaných očkovacích látek má trvanlivost až do 36 měsíců od výroby, píše zpravodajský server BBC. U nově vyvinutých vakcín proti covidu-19 však není kvůli nedostatku dat jasné, zda jsou účinné i po delší době.

Šéfka africké sekce WHO Matshidiso Moetiová uvedla, že vakcíny vyrobené indickým výrobcem mají státy na kontinentu uskladnit, dokud nebude k dispozici víc informací.

"Rozumím tomu tak, že datum spotřeby může být o několik měsíců delší, než se původně předpokládalo. I tak ale vyčkáme na definitivní informaci," uvedla. BBC připomíná, že nehledě na doporučení a výzvy WHO i afrického CDC je finální rozhodnutí o využití vakcín na regulátorech jednotlivých afrických zemí.

Africké státy mají ve velké většině problém zajistit si dostatečné dodávky vakcín proti covidu-19 pro zahájení masové imunizační kampaně. Část z nich se spoléhá na dary z mezinárodní iniciativy COVAX.

V Africe zdravotníci dosud podali 15 milionů dávek očkovací látky, uvedl Nkengasong. Na kontinentu žije okolo 1,3 miliardy lidí. Tamní CDC si za cíl stanovilo proočkovat 60 procent Afričanů, tedy 750 milionů lidí.