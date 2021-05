WHO nově považuje indickou mutaci za zvláště znepokojivou

Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes zařadila variantu koronaviru poprvé objevenou loni v Indii na seznam zvláště znepokojivých verzí viru s celosvětovým dopadem. Podle předběžných dat je nakažlivější a některé údaje poukazují rovněž na to, že by mohla být schopna obcházet imunitu získanou po očkování.