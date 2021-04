WHO: U indické mutace se zatím neprokázala vyšší nakažlivost a nebezpečnost

WHO podle agentury DPA u indické varianty koronaviru s označením B.1.617 varuje před předčasnými závěry. Organizace tuto variantu pozoruje, ale zatím ji neklasifikuje jako znepokojivé, řekla dnes v Ženevě mluvčí WHO.

Dosud podle zástupkyně organizace není jasné, do jaké míry varianta může za rychlý nárůst počtu případů koronavirové nákazy v Indii. Existuje prý mnoho faktorů, které k tomu mohly přispět. V poslední době se například v zemi konaly slavnosti a akce s mnoha účastníky. Kromě toho se B.1.617 šíří vedle jiných nakažlivějších variant, jako je ta britská s označením B.1.1.7.

Jasné není ani to, zda B.1.617 vyvolává těžší průběh nemoci covid-19 a s tím související vyšší počty úmrtí. Vyšší počty zemřelých v Indii by podle mluvčí WHO mohly být i důsledkem skutečnosti, že nemocnice naplnily své kapacity.

Indie, která má zhruba 1,3 miliardy obyvatel, za uplynulých 24 hodin zaznamenala 352.991 nových případů koronavirové nákazy, což je světový rekord. Dosud se koronavirus v Indii potvrdil u 17,31 milionu lidí, 195.123 s nemocí zemřelo.

Za znepokojivé varianty (variants of concern) WHO dosud označila britskou, jihoafrickou (B.1.351) a brazilskou (P.1). Jsou to mutace, o nichž je známo, že se snadněji přenášejí, způsobují těžká onemocnění, unikají imunitnímu systému nebo snižují účinnost známých nástrojů boje proti viru.

Indii v její tíživé situaci přislíbila řada států světa pomoc zejména v podobě zdravotnických potřeb. Zároveň státy zakazují vstup většině cestujících z Indie. Také Česká republika od úterý zakáže cestovat do Indie, kterou Praha zařadí mezi země s extrémním rizikem šíření nových mutací koronaviru, oznámil dnes ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Do České republiky se z Indie budou moci vrátit pouze testovaní Češi a rezidenti žijící v ČR a po návratu budou muset strávit 14 dní v karanténě. V ČR se vyskytly dva případy podezření na indickou mutaci.