V souvislosti se vpádem do Kapitolu padlo přes 2000 obvinění

Stíhání účastníků násilností v areálu washingtonského Kapitolu běží už více než čtyři měsíce a považuje se za jednu z nejspletitějších kauz v dějinách federálního ministerstva spravedlnosti. U sídla Kongresu se 6. ledna při schůzi k výsledkům prezidentských voleb sešly tisíce lidí a má se za to, že dovnitř samotné budovy proniklo kolem 800 výtržníků. Nepokoje trvaly několik hodin a kromě přerušení zasedání si vyžádaly pět mrtvých a desítky zraněných.

Vpád stoupenců nyní již bývalého prezidenta Donalda Trumpa odmítajících volební vítězství Joea Bidena provázely tvrdé srážky s bezpečnostními složkami a podle listu WP je aktuálně asi 75 lidí obviněných z napadení policie. Vícero podezřelých také čelí obviněním ze zločinného spiknutí kvůli plánování násilných akcí.

V takovýchto případech hrozí vysoké tresty, avšak ti z obviněných, kteří se přímo nezapojili do násilí nebo ničení majetku, mohou vyváznout s krátkým vězením nebo i bez něj, uvedla nedávno agentura AP.

"Lidé, kteří se zkrátka vezli s davem a moc netušili, do čeho jdou, myslím, že většinu z nich pravděpodobně nepošlou do vězení," řekla profesorka Rachel Barkowová působící na právnické fakultě Newyorské univerzity. "A co se mě týče, myslím si, že je to správné. Mít v rejstříku přestupek a projít si tím vším, to je nejspíš pro většinu těch lidí dost velký budíček," dodala.

Podle analýzy deníku WP pochází dosud obvinění lidé z 259 různých okresů rozprostřených mezi 44 amerických států a washingtonský federální okrsek District of Columbia. Je mezi nimi údajně skoro 70 současných či bývalých členů armády, bezpečnostních složek nebo státní správy. "Úřady více než 50 podezřelých spojili s politickými nebo krajně pravicovými skupinami jako Proud Boys a Oath Keepers," dodává WP.

Do poslední kategorie spadá i Ethan Nordean, kterého v dubnu soudce poslal do vyšetřovací vazby. Je stíhán za údajné podněcování politicky motivovaného násilí. Někdejší lídr nacionalistické organizace Proud Boys (Hrdí hoši) podle materiálů čerstvě zveřejněných prokuraturou po napadení Kongresu zanevřel na Trumpa, kterému prý do té doby "dával všechno".

"Ano, probudil nás, ale vyvolal v nás dojem, že přijde nějaká velká spravedlnost... a to se nikdy nestalo, teď nad některými z mých dobrých přátel i nade mnou visí vězení, protože jsme následovali vedení tohohle chlápka a nikdy nezapochybovali," uvedl údajně Nordean ve zprávě z 20. ledna.

Žádné pravomocné rozsudky zatím v souvislosti s bezprecedentními událostmi ze 6. ledna nepadly. V polovině dubna přineslo stíhání první přiznání viny ze strany podezřelého. S vyšetřovateli se ve snaze zajistit si nižší trest dohodl člen skupiny Oath Keepers Ryan Schaffer obviněný mimo jiné z napadení příslušníka ochranky Kapitolu.

Lednové události chce vyšetřit také Kongres. Lídři dvou politických stran ve sněmovním výboru pro vnitřní bezpečnost dnes uvedli, že se dohodli na zřízení komise, která by se zabývala "fakty a okolnostmi" útoku na Kapitol. Demokratický předseda výboru Bennie Thompson a republikán John Katko avizovali, že příslušný návrh zákona by mohli předložit už příští týden.

Dohoda podle zpravodajského webu Axios počítá s vytvořením desetičlenného panelu. Polovinu vyšetřovatelů by jmenovali lídři demokratů ve Sněmovně reprezentantů a Senátu Nancy Pelosiová a Chuck Schumer a druhou polovinu republikáni Kevin McCarthy a Mitch McConnell. Podle Thompsona je cílem vytvořit nezávislou komisi s odborníky na práci bezpečnostních složek, občanská práva i zpravodajské operace.