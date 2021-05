Za hromadný úhyn ryb v řece Bílině zřejmě mohly odpadní vody z čističky

Za hromadný úhyn nejméně několika stovek ryb na Mostecku a Teplicku v řece Bílině mohly zřejmě odpadní látky, které kvůli dešti asi vypustila čistička odpadních vod pod městem Most. Výši škody zatím není možné určit, protože je hladina řeky stále relativně vysoko a některá uhynulá zvířata už zřejmě voda odplavila do Labe, kam Bílina ústí. ČTK to dnes řekl mluvčí mluvčí Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Jan Skalský.