Za týden asi bude možné pořádat kulturní akce uvnitř až pro 500 lidí

Od dnešního dne je možné pořádat kulturní akce venku s maximální účastí 700 sedících diváků. Podmínkou je buď absolvování testu, odstup nejméně 14 dnů od očkování, nebo maximálně 90 dnů od prodělání nemoci covid-19. Další podmínkou je také ochrana dýchacích cest.

Akce uvnitř by měly být od příštího týdne novinkou. "Na vládě dnes schválíme, protože čísla jsou příznivá, že od 24. května bude možné pořádat akce pro 1000 osob venku a 500 uvnitř," uvedl Zaorálek. Dál trvá na tom, aby kulturní akce měly stejné podmínky pro testování jako jiné oblasti.

Otevřít budou smět i kina. "Pokud nebudou trvat na občerstvení, budou to moci spustit. Pokud k tomu budou potřebovat občerstvení, tak se to bude řešit v době, kdy se budou otevírat vnitřky restaurací," řekl Zaorálek. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) dnes novinářům řekl, že interiéry restaurací by se měly otevřít v první polovině června. Zatím se počítá s otevřením 50 procent kapacity provozoven.