Žáci a studenti se začnou od 17. května vracet k výuce bez rotací

Informoval o tom po jednání vlády ministr školství Robert Plaga (za ANO). Od 24. května, pokud to vývoj epidemie dovolí, skončí rotační vyučování i na druhém stupni základních škol v celém Česku. Všude začne i teoretická výuka na středních školách bez střídání.

Příští týden se bez rotací začnou učit starší školáci v krajích s lepší epidemickou situací, a to v Královéhradeckém, Karlovarském, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a také v Praze.

Do škol v přírodě budou moct žáci vyjet od 31. května, potvrdil po jednání vlády dřívější informace ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Podmínky zatím nepřiblížil.

Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden uvedl, že bude žádat obnovení běžné výuky ve školách včetně středních od příštího pondělí. Poradní Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) dnes uvedla, že souhlasí s tím, že by se mohla rotační výuka, tedy týden ve škole a týden z domova, ukončit pro ty skupiny dětí, které mají za sebou nejméně dva týdny v rotačním režimu. Podmínkou má být také testování antigenními testy dvakrát týdně nebo PCR testem jednou za dva týdny. V současné době se ve školách testuje jen jednou týdně, důvodem je hlavně nedostatek antigenních testů, protože se nepodařilo dokončit tendr na další, a bylo třeba zakázku vypsat znovu.

Odborná skupina se dnes také usnesla, že rotační výuka by neměla končit v krajích, kde je počet nových případů covidu vyšší než 100 na 100.000 obyvatel za sedm dní a reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších lidí, kteří se nakazí od jednoho pozitivně testovaného, se tam dlouhodobě nedrží pod hodnotou jedna.

Podmínka stovky případů by tak zatím vylučovala otevřít v běžném režimu školy na Vysočině, v Moravskoslezském, Zlínském, Jihočeském a Ústeckém kraji. Reprodukční číslo bylo v minulých dnech nad hodnotou jedna v Karlovarském kraji, kde se objevilo větší ohnisko. Do středních škol by se studenti měli podle expertů vrátit nejdříve na rotační výuku.

Školy v Česku se kvůli epidemii zavřely 1. března, výuku na dálku měla většina už řadu týdnů předtím. Prezenčně byly možné individuální konzultace. Od 12. dubna se otevřely školky pro děti zdravotníků a dalších profesí a pro předškoláky. Žáci prvního stupně základních škol se začali střídat po týdnech v rotační výuce. Bez ní se učí školáci z malých škol do 75 dětí a žáci speciálních škol. Od 19. dubna měli žáci druhého stupně a středních škol možnost skupinových konzultací v počtu do šesti dětí. V pondělí 26. dubna se pak obnovila praktická výuka ve středních školách a v posledních ročnících vysokých škol. Minulý týden vláda rozhodla, že ode dneška se do základních škol vrátí děti v rotační formě v celém Česku.

Povinné je testování na covid-19 na nižším stupni základních škol jednou týdně, na druhém stupni dvakrát týdně. Netestuje se v plně otevřených mateřských školách. V mateřských školách se nikde nemusí nosit ani roušky či respirátory, které jsou jinak ve vyšších stupních škol rovněž povinné.