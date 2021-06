Plaga: Žáci od příštího týdne možná nebudou muset nosit roušky. Vojtěch tvrdí opak

"Já pevně věřím (...), že aspoň při frontální výuce žáci roušky ještě do konce školního roku nebudou muset mít. S tím, že chápu, že ve společných prostorách je ten požadavek ministerstva zdravotnictví pochopitelný. Ale myslím si a mám takový příslib pana ministra Vojtěcha, že nejpozději příští pondělí na základě konkrétních dat si opět sedneme a v ideálním případě od příštího týdne, od příštího úterka by ta povinnost nosit roušky při frontální výuce ve třídě být nemusela," uvedl ministr školství. Vyhodnocení chce nechat na ministerstvu zdravotnictví.

Staronový ministr Vojtěch minulý týden uvedl, že rušit povinnost nosit roušky a respirátory ve školách do prázdnin už nechce. "Je to to nejzákladnější hygienické opatření. Zavedením povinnosti respirátorů se situace začala zlepšovat, je to efektivnější ochrana než látkové roušky," řekl. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová dříve uvedla, že vláda by o odložení ochrany dýchacích cest ve školách mohla rozhodnout asi dva týdny po 24. květnu, což bude příští týden. Návrh k odložení roušek ve školách, alespoň pro menší děti, chtěl již dříve nadnést premiér Andrej Babiš (ANO) .

Vojtěch také minulý týden uvedl, že počítá s pokračováním testování dětí na covid-19 i po zářijovém zahájení nového školního roku. Plaga to dnes uvítal. Ministerstvo zdravotnictví podle něj nyní musí ještě prověřit kapacity laboratoří, aby nebyl problém s logistikou.

Představa je taková, že by se po návratu z dovolených konalo screeningové testování na jednotlivých školách. Nejdříve by měl být na řadě první stupeň, kam chodí děti, pro jejichž věkovou skupinu zatím nebudou dostupné vakcíny proti covidu-19, řekl. Dodal, že očekává, že se školy dozví postup pro zářijové testování do 30. června, aby měly dost času se na vše nachystat.

Většina škol dosud používá antigenní testy, které jim zajistil stát. Jsou levnější a ukážou výsledek na místě, podle odborníků jsou ale také méně spolehlivé než PCR testy. Pokud se škola rozhodla přejít na PCR testy s výsledky z laboratoře, stát jí za jeden kus proplatí zpětně 200 korun.

Vojtěch: Povinnost žáků mít roušku ve třídách v pondělí neskončí

Povinnost pro žáky mít kvůli koronaviru zakrytý nos a ústa při výuce v pondělí neskončí, řekl dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v České televizi (ČT). Možnost zrušení povinnosti od příštího týdne zmínil počátkem tohoto týdne ministr školství Robert Plaga (za ANO). Vojtěch uvedl, že s Plagou a hygieniky by měl v pondělí znovu jednat, záležet bude na vývoji epidemiologické situace.

Vojtěch dříve navrhoval, aby povinnost roušek a respirátorů i při výuce ve třídách zůstala až do konce školního roku. Ministr školství ho ale oslovil s tím, že by roušky nemusely být povinné ve třídách při frontální výuce, pokud žáci sedí v lavicích. Tento návrh dnes Vojtěch označil za kompromisní variantu. "Budeme o tom ale ještě jednat i na základě vývoje epidemické situace, slíbili jsme si s panem ministrem školství, že se k tomu vrátíme v příštím týdnu," řekl. Od pondělí podle něj změna nebude, ten den by se o tom teprve mělo jednat, dodal.

Podle Vojtěcha jsou názory odborníků různé. "Například jsem mluvil s panem docentem (Rastislavem) Maďarem, který je spíše zastáncem toho, že by roušky měly být zachovány," řekl. Vývoj epidemie je podle ministra v současnosti stále příznivý. Připomněl ale zároveň, že od počátku tohoto týdne vláda dál rozvolnila opatření proti šíření nákazy a s vyhodnocením této změny bude dobré počkat dva týdny.