Zahraniční destinace chystají zahájení sezony. Co udělala pandemie s cenami zájezdů?

Ceny zájezdů jsou srovnatelné s rokem 2019, Češi si ale více dopřávají, poptávají lepší hotely a kvalitnější služby. ČTK to řekla mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková. Naopak šéf rezervačního portálu Booking.com Glenn Fogel předpokládá, že náklady na zahraniční dovolenou budou letos vyšší.

Nejvíce klientů se podle Řezníčkové letos v létě tradičně chystá do Řecka, které podle ní oznámilo, že od 15. května ukončuje pro turisty sedmidenní karanténu. Čechům bude vstup umožněný s dokladem o očkování proti koronaviru nebo negativním PCR testu, uvedla. I další cestovní kanceláře potvrzují, že Řecko je i v letošním roce u českých cestovatelů nejžádanější destinací pro trávení letní dovolené.

Silná poptávka je také po Bulharsku. Podle mluvčí CK Čedok Evy Němečkové si země mnoho příznivců získala loni, když byly omezené možnosti cestování, a letos se do ní plánují vrátit. Češi se podle Řezníčkové při příjezdů mohou prokázat potvrzením o ukončeném očkování, dokladem o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech nebo negativním PCR či antigenním testem.

Češi loni nemohli vycestovat do oblíbeného Turecka, CK u něj tak sledují značné prodeje. Země do 17. května vyhlásila přísnou uzávěru. Podle marketingového ředitele CK Alexandria Petra Šatného je tento režim daný právě tím, že turecká vláda chce pandemii co nejvíce utlumit před nadcházející turistickou sezonou. Místní počítají s tím, že se to povede a začátkem června se země pro turisty otevře, řekl.

Prodejů zájezdů k moři podle ředitele cestovního portálu Skrz.cz Matěje Dvorského v poslední době přibývá a květnu podle něj lze očekávat další růst. "Letošní duben je v prodejích v průměru jen o zhruba 25 procent za dubnem 2019, ale pokud bychom se podívali čistě na druhou půlku dubna, už je to pokles jen asi deset procent," uvedl.

Rovněž podle Fogela je zájem o cestování s ustupující pandemií vyšší a porostou podle něj tak i náklady na dovolenou. Mnoho leteckých společností loni podle něj kvůli krizi a zákazu cestování výrazně omezilo počet letadel v provozu. Navzdory vysoké poptávce ale zůstává značná nejistota kolem dalšího vývoje epidemie, což aerolinkám komplikuje plánování při návratu letadel do vzduchu.