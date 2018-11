Vrahové jsou povyšováni, já je chytám, měl se rozčilovat saúdský princ. Vše bylo jinak?

Superpotraviny nejsou tak super? Je to čistý jed, tvrdí profesorka z Harvardu

„Řekl, že jeho nepřátelé užívají všeho, co můžou vytěžit z tého situace a učinit ji horší,“ sdělil Rosenberg korespondentovi izraelské sekce televizní stanice Channel 10, Baraku Ravidovi. „Poslouchejte, zatýkám lidi, propuštím lidi. Írán? Když zabíjí lidi, zadrží je? Ne. Jsou povýšeni. Co Rusové? Turci?“, měl se podle Rosenberga rozčilovat princ.

Vražda Chášukdžího mělo být první téma, které evangelická delegace hned navrhla. Princ dle Rosenberga se otázce „nebránil“. MBS uvedl, že to je „strašlivá chyba“ a že už 18 lidí bylo zatčeno a 5 osob on sám propustil. Podle MBS je celá záležitost „katastrofa“, protože vražda stala zrovna v období, kdy se snaží prosadit své ambiciózní reformy a celá kauza to velmi ohrožuje.

Netypická schůzka

Schůzka evangelické delegace sestávající z řady velkých zastánců Trumpa a Izraele se saúdským korunním princem vzbudila velkou pozornost světových médií. Američtí evangelíci nemají příliš důvodů pro jednání s představitelem státu, ve kterém vládne jedna z nejpřísnějších odnoží islámu a kde jsou ostatní náboženství zakázána. Saúdská Arábie navíc neuznává právo na existenci Izraele, což je jedna z politických priorit tzv. křesťanských sionistů, jejichž členové v delegaci převládali.

Křesťanští sionisté představují jednu z nejdůležitějších politických skupin amerických evangelických konzervativců. Zaujímají velký vliv na postoj Republikánské strany vůči Izraeli, jehož existence dle jejich teologie zaujímá velmi významnou roli v dějinách spásy. Ačkoliv nelze zcela jednoznačně odhadnout, jak významnou úlohu hrál jejich nátlak na rozhodnutí Trumpa přesunout americkou ambasádu do Jeruzaléma, je jisté, že to jen utvrdilo neobvykle vysokou podporu, kterou má Trump mezi americkými evangelíky – ta dosahuje až 81%.

Právě osoby Trumpa a MBS umožnily bezprecedentní setkání delegace evangelických křesťanů s významným představitelem muslimského království. Od počátku svého působení v úřadu se Trump profiluje výrazně prosaúdovsky a Chášukdžího kauza to i přes příležitostné odsuzující Trumpovy výroky spíše potvrzuje. Trump stále plánuje dodat Saúdské Arábie zbraně a pokračovat v boji proti Íránu, jehož je ropné království důležitou součástí. Není též žádným tajemstvím, že MBS má velkou oporu v osobě Trumpova zetě a poradce Jareda Kushnera.

Samotný MBS též svými výroky a činy umožnil delegaci se s ním setkat, aniž by čelila ze strany americké křesťanské veřejnosti příliš velkému rozhořčení. MBS podstatně omezil moc muslimského náboženského kléru a též se vyslovil pro uznání existence Izraele (jeho otec, král Salmán, se nicméně tuto možnost ihned shodil ze stolu). Pro takto vysoce postavenou postavu Blízkého východu neobvyklé stanovisko reflektuje měnící se vztahy mezi Sáudskou Arábií a Izraelem, které se nyní pragmaticky spojují ve svém boji proti Íránu.

Co bylo účelem schůzky?

Podle komentátorů oslovených tureckou televizní stanicí TRT World, MBS svolil i pro něj jako pro představitele velmi konzervativního muslimského království velmi netypické schůzce, aby si pojistil podporu USA v současném, jemu nepřejícím klimatu.

TRT World též poukazuje na to, že právě evangeličtí konzervativci jsou velkými zastánci armádních obchodů, převážně proto, že armádní továrny jsou důležitými ekonomickými centry v Biblickém pásu na Jihu USA, který je tradičním domovem konzervativní republikánské voličské základny. Např. čelní představitel evangelických konzervativců a zakladatel vlivné křesťanské televizní sítě „700 Club“, Pat Robertson, prohlásil, že armádní obchody a zvláště spojenectví jednoho z nejdůležitějších hráčů na Blízkém východě jsou důležitější než život jednoho saúdského novináře a proto by se USA neměly pokoušet si Saúdskou Arábii rozhněvat.