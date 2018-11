Prolhaný hradní spratek Ovčáček překročil všechny meze! Herman, Topolánek, Telička a další se pořádně naštvali

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Zpráva o úmrtí Zemanova lékaře Petra Halaty vyvolala na sociálních sítích hotové peklo. Bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka následně zkritizoval Hrad za to, že odletěl bez Halaty. „Jurečka je prostě prase,“ zareagoval na slova lidoveckého poslance mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček.

Sám Jurečka vzal tuto urážku s humorem. „Dle Jiřího Ovčáčka jsem prase. Pokud myslel to, o čem píšu, že bych jako hlava delegace neodjel z hotelu a neodletěl bez člena své delegace, aniž bych udělal maximum pro zjištění, co se děje, pak v mém případě zemědělce by stačilo, kdyby napsal kulturní prase a je to cajk,“ vzkázal mluvčímu Jurečka.

Slova Ovčáčka ovšem vyvolala ostrou polemiku o tom, co si jakožto mluvčí může a nemůže dovolit. „Ten prolhaný hradní spratek Ovčáček překročil už všechny meze! Nestál mi dosud za komentář. Ale to, co si dovolil vůči M.Jurečkovi, je kanálie!“ zastal se svého stranického kolegy lidovec a někdejší ministr kultury Daniel Herman. Dodal, že Ovčáček „přestupuje určité hranice, což je nepřípustné a je třeba to jasně říci“.

Na jeho slova zareagoval i poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník. „Klid, pane kolego. Toho mladíka jsem už dávno zablokoval, nečtu ho a tudíž mám život klidnější,“ poradil Hermanovi poslanec s tím, že mu zbývá mi mnohem víc času na drobné radosti.

Ovčáčka tepe i bývalý premiér a někdejší prezidentský kandidát Mirek Topolánek. „Ne a ne. Jurečka není prase. Zemřel člověk! Nestál vám ani za tiskovou zprávu s vyjádřením nejhlubšího smutku a lítosti? Sakra! Budete se hádat o formě a elementární úcta k lidskému životu je vám u p*dele, Jiří?“ nebral si servítky Topolánek.

Kritikou nešetří ani režisér Jan Hřebejk. „Jiří Ovčáček je věrným obrazem svého šéfa. Kdo je tu dobytek, je normálnímu člověku zjevné,“ naštval se. Na jeho slova navázal i lidovec Tomáš Zdechovský. „Jane, nebuďme jako on,“ požádal Hřebejka Zdechovský,

„Sám Ovčáček z podstaty své bytosti nemůže být a nikdy nebude prase. Chybí mu roztomilost i užitečnost,“ přisadil si poslanec STAN Vít Rakušan.

„Ovčáček může nazývat lidi sviněmi, on vlastně může všechno,“ rýpnul si europoslanec Pavel Telička. Podle něj není takové chování ve světě vůbec přípustné. „Aby úředník nižšího až středního ranku takto mluvil, je nepředstavitelné kdekoliv jinde. Letěl by na minutu. Mluví to o úrovni a slabosti prezidenta, ale i vedení prezidentské kanceláře,“ dodal Telička.

Ovčáček je přesvědčen, že někteří úmrtí lékaře využili k politickým útokům. „Chci aspoň takto poděkovat novinářům, kteří s lidským přístupem informovali o skonu lékaře a nepodlehli pokušení zneužít smutné zprávy k politickým útokům. To samé poděkování náleží slušným občanům, kteří se nepřidali k nenávistné stoce na sociálních sítích," vzkázal hradní mluvčí.