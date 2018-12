Česko zaplnilo přední stránky světových médií. O důlním neštěstí už ví celý svět

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Stoleté výročí: Tomáš Garrigue Masaryk se opět vrací vlakem z exilu do své vlasti

Politico, BBC i CNN nadále informují o tom, že 11 obětí pochází z Polska. Nejaktuálnější informací o původu zesnulých horníků disponuje jen článek New York Times, který uvádí dvanáct mrtvých Poláků a jednoho Čecha, což potvrdili zástupci společnosti OKD i polský premiér Mateusz Morawiecki. CNN pak dodává, že jeden ze zraněných je v kritickém stavu.

Politico dodává, že bezpečnost práce v uhelném průmyslu se za poslední roky výrazně zlepšila, ačkoliv v Číně, která je největším producentem uhlí na světě, zemřou každý rok stovky horníků. Podle informací organizace Euracoal vyrobí Češi více než polovinu elektrické energie právě z uhlí.

CNN zařadila důlní neštěstí do sekce Top Stories, na hlavní stránce jej má i britská BBC. Server Politico naopak na své homepage inzeruje jiný článek s českou tématikou Looking for Havel‘s Legacy.

Všechny zmíněné servery o události informovaly se zpožděním až během dnešního dopoledne, kdy byl už znám přesný rozsah tragédie. K výbuchu došlo včera odpoledne, první informace o něm česká média přinesla kolem 21. hodiny.

Výbuch metanu v dole ČSM na Karvinsku ve čtvrtek nepřežilo 13 horníků, z toho 12 Poláků a Čech. Dva zranění zůstávají v nemocnici, přičemž jeden je v kritickém stavu. Polsko v souvislosti s neštěstím vyhlásilo na neděli státní smutek. Místo tragédie dnes navštívili i premiéři obou zemí, Mateusz Morawiecki a Andrej Babiš.

Babiš mimo jiné uvedl, že by bylo spravedlivé odškodnit rodiny všech zemřelých stejně. Pokud by kompenzace nemohlo vyplatilo OKD, jehož součástí důl je, bude se podle Babiše angažovat stát, který těžební společnost vlastní prostřednictvím státního podniku Prisko.

Příčiny výbuchu zatím nejsou známy, vyšetřování povede Obvodní báňský úřad v Ostravě. Podle Českého báňského úřadu je však evidentní, že v dole musela být koncentrace metanu proti předpisům minimálně 4,5násobná. Podle moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka ale žádné z tamních čidel nehlásilo zvýšené koncentrace metanu.