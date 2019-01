YouTube zakázal nebezpečné pranky a výzvy. Falešní klauni i teroristi mají útrum

Podle deníku Guardian přistoupila společnost k zákazu po sérii incidentů spojených s výzvou „Bird Box challenge“.

Při té lidé napodobují postavy ze stejnojmenného filmu a zavazují si oči. Potom dělají různé běžné činnosti, které nemusejí být nutně nebezpečné. Objevily se však i případy, kdy se lidé pokoušeli řídit auto. To již vedlo i k dopravním nehodám.

Bird Box Challenge while driving...predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2