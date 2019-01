V podzemí "tiká časovaná bomba", varují vědci

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Podzemní voda je vlastně veškerá voda, která se nachází pod zemským povrchem. Nejčastěji se drží v pórech mezi částicemi půdy a hornin. Celkově tvoří asi 20 % veškerých sladkovodních zásob na naší planetě.

Zásoby podzemní vody se jen velice pozvolna doplňují deštěm a mnohem pomaleji, než povrchové vody, také reaguje na změny teploty. Právě to děsí vědce, kteří nyní varují před „časovanou bombou“. Výsledky studie byly představeny v odborném časopise Nature Climate Change.

„Náš výzkum ukazuje, že podzemním vodním systémům trvá mnohem déle reagovat na klimatickou změnu. Jen polovina celosvětových zásob plně reaguje v lidském časovém rámci 100 let,“ cituje server Science Alert jednoho z autorů studie, Marka Cuthberta z Cardiffské univerzity.

„To znamená, že v mnoha částech světa mohou mít změny v podzemních vodách, způsobené změnou klimatu, vážné a dlouhodobé důsledky. Můžeme to popsat jako environmentální časovanou bombu,“ dodává. To, jak dnes klimatická změna ovlivní schopnost doplňování hladiny podzemních vod, se v přírodě projeví až za dlouho.

V Oblastech, které jsou citlivější, jako je Amazonie nebo střední Afrika, to může trvat „pouze“ 10 let, ale v sušších regionech to může být mnohem déle. Výzkumníci ke své studii využili počítačové modelování a dosud nasbíraná data.

V současnosti jsou na podzemní vodě závislé více jak dvě miliardy lidí. Když jsou její zásoby dostatečně vysoké, tak napájí jezera a řeky. Když poklesnou, vyschnou také povrchové zásoby. Již dnes jsou přitom pod tlakem, protože se neustále zvyšují nároky lidstva.

„Podzemní voda není vidět, proto se o těchto ohromných zásobách moc nepřemýšlí. Přitom je základem světové produkce potravin,“ řekl Cuthbert pro AFP. Společně se svým týmem nyní apelují na to, abychom vodou méně plýtvali. „Je důležité, aby byl negativní potenciál těchto dosud skrytých rizik zohledněn při budoucím plánování ,“ říká spoluautor studie.