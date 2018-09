V Indickém oceánu zachránili zraněného jachtaře, drama trvalo tři dny

— Autor: ČTK

Dillí - Indický jachtař Abhiláš Tomy je po třech dnech od své nehody v Indickém oceánu při vědomí a byl přemístěn na francouzskou rybářskou loď Osiris, která k němu dorazila jako první. Oznámil to dnes server The Times of India. Tomyho loď byla vážně poškozena při páteční bouři více než 3000 kilometrů od Austrálie a muž utrpěl vážné zranění zad.