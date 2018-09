Zdravotníci v Kongu obnovili operace pro boj s ebolou

Do Česka se tlačí uprchlíci bez rodičů, přišly desítky žádostí

Konžské úřady dnes dovolily zdravotníkům obnovit činnost poté, co Světová zdravotnická organizace (WHO) v úterý varovala před rapidním zhoršením situace na východě země. Zdravotníci tak znovu začali očkovat místní obyvatele a obnovili i pátrání po osobách, jež přišly do styku s nakaženými.

V pořadí desátá epidemie od roku 1976 letos vůbec poprvé vypukla v oblasti zasažené ozbrojeným konfliktem. Při sobotním šestihodinovém útoku islamistů na Beni zahynulo 18 lidí, mezi nimi 14 civilistů.

Podle agentury AP potvrdily konžské úřady už 120 případů nakažených. Některé se objevily poblíž hranic s Ugandou. WHO v úterý varovala před možným geografickým šířením nákazy.