Faux-pas v Africe: Trumpová měla na hlavě symbol kolonialismu, lidé jsou pobouřeni

"Neexistuje žádný známější symbol éry kolonialismu v Africe než tropická helma," napsal jeden z nich. "To, že ho americká první dáma nosí v roce 2018, je ošklivé faux-pas. Měla by dát svému stylistovi padáka," uvedl také.

Docent Ken Opalo, který pochází z Keni a působí na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu sarkasticky poznamenal, že se Trumpová rozhodla pro "koloniální eleganci" a že aby člověk pochopil, proč nemají Afričané příliš pochopení pro "koloniální nostalgii", nemusí se nijak dopodrobna zabývat "nepředstavitelnou brutalitou a násilím provázejícími koloniální éru".

zdroj: YouTube

Během návštěvy organizace pro záchranu slůňat měla Trumpová na sobě černé kozačky, úzké béžové kalhoty, bílou košili a spornou tropickou helmu. Nejde o první případ, kdy první dáma USA s výběrem oblečení "sáhla vedle". V červnu si na cestu do texaského centra, kde jsou internovány děti odebrané přistěhovalcům bez dokladů, oblékla bundu s nápisem "Je mi to úplně jedno, a vám?".

Trumpová při cestě do Nairobského národního parku krmila z láhve slůňata, ale prohlížela si i popel ze slonoviny. Tu zaměstnanci organizace pálí, aby zabránili obchodování s ní. Internetový portál Huffingtonpost napsal, že zatímco Trumpová nad hromadou popela ukazovala, jak je dojatá, je to jen několik měsíců, co administrativa jejího manžela v tichosti zrušila zákaz dovozu slonoviny a dalších částí těl slonů do Spojených států. Zákaz vydal Barack Obama, předchůdce Donalda Trumpa v Bílém domě.

Melania Trumpová je na své první samostatné zahraniční cestě v roli americké první dámy. Dnes ji čeká návštěva Egypta.