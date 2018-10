Ebola v Kongu se vymyká kontrole. Nakažených je dvojnásobně více než v září

Krach manželství Harryho a Meghan? Věštkyně princezny Diany to vidí bledě

Odborníci z IRC uvedli, že v říjnu se onemocněním nově nakazilo už 33 lidí. Za minulý měsíc přitom lékaři zaznamenali celkem 41 nových případů. Nejvíce nakažených je hlášeno ve městě Beni, metropoli provincie Severní Kivu, kde práci lékařů ztěžují zejména útoky různých militantních skupin.

"Není to známkou toho, že epidemie není pod kontrolou, ale bez plného zapojení (místních) komunit se situace může mnohem zhoršit," uvedla lékařka Michelle Gayerová.

Podle WHO je situace znepokojující právě ve městě Beni, kde se lidé, kteří mohli přijít do styku s onemocněním, před zdravotníky skrývají. Organizace dnes mimo jiné varovala, že nákaza se může kdykoliv rozšířit do sousední Ugandy a Rwandy. Jak dlouho bude epidemie trvat, bude podle expertů záležet na bezpečnostní situaci v regionu.

Ebola se šíří přímým kontaktem s krví či tělesnými výměšky nakažených. V pozdějších stádiích choroby jsou oběti velmi infekční. Lidé se mohou nakazit i při kontaktu s mrtvými a z tohoto důvodu je potřeba těla správným způsobem pohřbít. Virus způsobuje horečky a vnitřní a vnější krvácení, nemoci podlehne asi polovina nakažených.

Kongo čelí epidemii této nemoci již podesáté od roku 1976, kdy se virus poprvé objevil na severu země. Tentokrát se choroba poprvé vyskytla v zóně konfliktu, což ještě více komplikuje záchranné operace. Od července se krvácivou horečkou nakazilo 194 lidí a 122 onemocnění podlehlo.