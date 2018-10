IS začal vyjednávat. Do 24 hodin může zabít humanitární pracovnici

— Autor: ČTK

Teroristická organizace Islámský stát v západní Africe (ISWA) by mohla do 24 hodin zabít další humanitární pracovnici, varoval dnes Mezinárodního výbor Červeného kříže (MVČK). Veřejně apeloval na nigerijskou vládu, subjekty i jednotlivce zapojené do vyjednávání s ISWA, aby se zasadili o propuštění dvou žen, které islamisté unesli v březnu. MVČK ve výzvě nevysvětlil, jak se o 24hodinové lhůtě dozvěděl.