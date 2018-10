Znásilňování v prestižní charitě? Aféra se znovu prošetří. Desítky obětí, útočník měl AIDS

— Autor: ČTK

Liberijská vláda začala vyšetřovat americkou charitativní organizaci More Than Me (Víc než já) kvůli obviněním, že jeden z jejích místních zaměstnanců znásilňoval dívky v péči skupiny. S odvoláním na ministerstvo informací to dnes uvedla agentura AP. Organizace má za úkol pomáhat a vzdělávat dívky především ze slumů v části metropole Monrovii.